Tržby farmaceutického trhu loni vzrostly o 4,4 procenta. Spotřebovaných léků ale ubylo

Jiří Stránský ze společnosti Sprinx Systems ale upozornil, že index počítá s cenami bez marže a DPH. Data jsou včetně vývozu z Česka. „Je třeba také doplnit, že jde pouze o léčivé přípravky registrované a předepisované na lékařský předpis. Údaje o volně prodejných přípravcích nebo doplňcích stravy nejsou předmětem hlášení Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv,“ uvedl. Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) zaplatili například předloni Češi za léky bez lékařského předpisu v lékárnách 8,2 miliardy korun.

Sprinx Systems dále uvedl, že deset největších firem se loni na tržbách trhu podílelo 29,7 miliardami korun, což je 43,4 procenta trhu. Dvacet největších společností pak mělo celkový objem prodeje 43,6 miliardy korun, což je 63,7 procent trhu. „Zajímavý údaj v tomto kontextu je to, že firem, které v roce 2016 v ČR prodávaly, bylo 313,“ podotkl Stránský.

Největší objemy prodejů měly podle Sprinxu společnosti sanofi-aventis (5,9 miliardy korun), Roche (3,8 miliardy korun) a Novartis (3,6 miliardy korun). Lídr trhu, farmaceutická skupina Sanofi, je majitelem výrobce léků Zentiva. Sanofi loni oznámila, že zahájí odprodej svého podnikání v oblasti generických léků v Evropě. Jedním z největších výrobců takových léků je právě Zentiva, která má výrobní závod v Praze.

Podle indexu loni naopak meziročně o 2,4 procenta na 261,7 milionu klesl počet balení léků, které Češi spotřebovali. Podle Stránského může však pokles znamenat například i změnu ve složení velikosti balení, tedy že je na trhu více velkých balení léků. „I tak k mírnému poklesu počtu balení zřejmě dochází,“ dodal.

Šéfredaktor Zdravotnického deníku Tomáš Cikrt doplnil, že pokud táhnou růst trhu drahé léky, je to dobrá zpráva pro pacienty, protože takové léky obvykle pomáhají léčit závažné nemoci, například onkologické. „Patří sem takzvaná biologická léčba, jejíž cena se pohybuje v desítkách až stovkách tisíc korun měsíčně na jednoho pacienta,“ řekl.

Tento trend podle něj bude do budoucna ještě zesilovat. „Léčeno bude stále více lidí s vážnými nemocemi, farmaceutické firmy se chystají na trh uvést nové přípravky, desítky potenciálních léků je zkoumáno v klinických studií a spousta se jich nakonec skutečně dostane do běžné klinické praxe. To všechno povede k dalšímu růstu celého trhu, a to o více než dosavadní 4,4 procenta,“ podotkl.

U nejdražších léků budou proto podle něj muset ministerstvo zdravotnictví a zdravotní pojišťovny hledat cestu, jak udržet růst v přijatelných mezích. „Nejde jen o jeho celkový finanční objem ale zejména o to, zda všechny tyto léky skutečně přinášejí takový pokrok v léčbě, jaký výrobci deklarují,“ dodal.

Společnost Sprinx Systems působí na trhu od roku 1996. Zakladatelé firmy Jiří Čáp a Jan Tomčík vytvořili průkopnický portál Atlas.cz a stáli tak u zrodu internetu v Česku.

