Make America Great Again. S pomocí německých automobilek

Prezident Spojených států Donald Trump postavil svou prezidentskou kampaň na slibu, že dá práci i lidem v takzvaném rezavém pásu, v severovýchodním regionu USA, kde sídlí také americké automobilky Ford a General Motors. Americké automobilky ale plánují pracovní místa škrtat, Genaral Motors chce zrušit až 15 tisíc míst. Celosvětově plánuje uzavřít sedm továren, čtyři přímo v USA.

Ford oznámil, že se chystá na velkou restrukturalizaci, podle analytiků banky Morgan Stanley by mohlo jít až o 25 tisíc míst na celém světě.

Generální ředitel automobilky Volkswagen Herbert Diess po jednání v Bílém domě.

Možná i proto Trump překvapivě pozval na 30 minut šéfy německých automobilek, aby si vyjasnili pozice o jejich působení ve Spojených státech. Šéf automobilky Volkswagen Herbert Diess slíbil, že automobilka, která má ve svém portfoliu i Škodu, bude více spolupracovat právě s americkým konkurentem Ford na výrobě pick-upů. V budoucnu by to měl být i elektromobil I. D. Crozz, který by se měl montovat pro americký trh v USA. Na oplátku očekává, že Trump nezavede dovozní cla na automobily z EU.

„Prezident nás chtěl přesvědčit o tom, abychom ve Spojených státech více investovali. Jsme na větší investice připraveni,“ prohlásil po schůzce Diess. Němečtí výrobci by měli vyrábět zejména vozy SUV, po kterých je na americkém trhu velká poptávka.

Dieter Zetsche, generální ředitel automobilky Daimler, jež vyrábí luxusní vozy Mercedes-Benz, uvedl, že Trump investiční plány německých firem ocenil. Samotný Daimler nabídl plán na vybudování další továrny.

Finanční ředitel BMW Nicolas Peter zdůraznil, že již nyní mnichovská automobilka ve městě Spartanburg v Jižní Karolíně investovala celkem 9,3 miliardy dolarů a chystá dalších 600 milionů dolarů. To by mělo přinést tisícovku pracovních míst.

Volkswagen ohlásil konec spalovacích motorů. Vyrábět je přestane v roce 2026

Sedm z deseti vyrobených vozů BMW ve Spojených státech je dále exportováno, což vylepšuje americkou obchodní bilanci, argumentují zástupci BMW. Automobilka zvažuje otevření další továrny pro vývoj a výrobu motorů. BMW v roce 2017 vyrobila ve Spartanburgu 371 tisíc vozů, v roce 2020 by to mělo být 450 tisíc.

V současnosti jsou osobní automobily z EU zatíženy v USA dovozním clem ve výši 2,5 procenta, americké vozy v EU pak 10 procenty. Na dodávky a nákladní vozy uplatňují USA clo 25 procent.

I když mandát jednat s USA o clech má Evropská komise, němečtí manažeři věří, že jednání v Bílém domě pomůže zamezit zvýšení cel na osobní automobily. Už v srpnu Trump hrozil zavedením cel i na osobní automobily a jejich součásti ve výši 25 procent. To by znamenalo zdražení také pro automobily vyráběné ve Spojených státech v řádu tisíců dolarů, varovala společnost Experian.

