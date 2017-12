Travel Service může ovládnout ČSA, antimonopolní úřad dal zelenou

„Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Rozhodnutí již nabylo právní moci,“ uvedl dnes předseda ÚOHS Petr Rafaj.

Travel Service nyní drží v ČSA 34 procent akcií a po vypořádání transakcí má získat 97,7 procenta. Vypořádání prodejních transakcí by se mělo uskutečnit v horizontu tří měsíců poté, co budou uděleny souhlasy příslušných úřadů pro kontrolu hospodářské soutěže v několika zemích.

Vyhoďme ho z kola ven. Kdy musí aerolinky platit odškodné?

„Společnost Travel Service dlouhodobě usilovala o vstup do ČSA a svůj zájem vyjádřila již v roce 2009 účastí v privatizačním procesu. Cílem získání majoritního podílu v ČSA je vybudovat silného leteckého dopravce provozujícího flotilu 70 až 80 letadel,“ uvedl už dříve předseda představenstva Travel Service Jiří Šimáně.

Travel Service Společnost na trhu působí od roku 1997. Je lídrem v charterové dopravě v Česku, na Slovensku, v Maďarsku a Polsku. Loni firma Travel Service i se svými dceřinými společnostmi vykázala podle mezinárodních účetních standardů IFRS čistý konsolidovaný zisk 344 milionů korun a konsolidované tržby 17,1 miliardy korun. Společnost má od výrobce Boeing objednaných 30 nejmodernějších letounů Boeing 737 MAX, které do flotily plánuje zařadit v letech 2018 až 2023.



Travel Service patří do skupiny Unimex Group, kterou vlastní podnikatelé Jiří Šimáně a Jaromír Šmejkal. Necelý poloviční podíl v dopravci drží čínská investiční společnost CEFC.

Státní podnik Prisko koupil pětinový podíl v ČSA loni v říjnu od Českého Aeroholdingu. Hodnota transakce nebyla zveřejněna. Korejci zaplatili za svých 44 procent v ČSA před čtyřmi lety 68 milionů korun, vstupovali tehdy ovšem do ztrátové firmy. V roce 2015 se hospodaření ČSA přehouplo do kladných čísel. Loni zisk po zdanění meziročně vzrostl o osm procent na 241 milionů korun. Letos by mělo hospodaření třetím rokem po sobě vykázat kladné hodnoty hospodaření a růst výkonů.

Přečtěte si také: