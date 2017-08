Český Travel Service opět řeší problém s opilou posádkou

Tentokrát šlo o stevarda a vedoucího kabiny spoje, který měl dopravit cestují z řeckého Korfu do Brna. Podle informací České televize (ČT) jeho silná opilost způsobila, že odlet se zpozdil o pět hodin. Turisté se měli do Brna vrátit v úterý ráno, před druhou hodinou středoevropského letního času, nakonec doletěli až po šesté hodině ranní. Mluvčí Travel Service Vladimíra Dufková informaci o opilosti potvrdila, označila to za „selhání jednotlivce“ a uvedla, že firma muže propustila a připravuje na něj trestní oznámení.

„Před plánovaným odletem linky QS1417 byl velitel letadla upozorněn dalším členem posádky na nestandardní chování jednoho ze stevardů. V souladu s přísnými interními pravidly zajistil provedení zkoušky na alkohol u všech členů posádky. Potvrdila se u tohoto člena, u dalších byla negativní,“ uvedla mluvčí.

Podle cestujících byl ze stevarda alkohol cítit a choval se zmateně, nebyl ovšem jediný. „Letuška oznámila, že letíme z Burgasu do Brna místo z Korfu, jako by nebyla schopná dopovědět větu, byla taková úplně rozhozená. Pak nastoupil ten druhý člověk, ten, který byl viditelně opilý. Ten řekl nejdřív Burgas, pak se opravil, že z Heraklionu,“ popsala ČT jedna z cestujících. Dodala, že se potom stevard na dvacet minut zavřel v kabině s pilotem. „Prostě se tam zavřeli a my nevěděli, co se děje,“ uvedla.

Není to přitom první problém s alkoholem, který musí Travel Service řešit. Loni v prosinci slovenský pilot Travel Service před nastoupil úplně opilý do letadla kanadského dopravce, v němž měl převážet stovku pasažérů. Se strojem se mu nepodařilo odletět jen proto, že zcela namol v kokpitu omdlel. U soudu pak dostal osm měsíců vězení. I tehdy to mluvčí Dufková omlouvala s tím, že šlo o selhání jednotlivce a „naprosto ojedinělý případ“.

Před deseti lety zase kontrolovaly let Travel Service švýcarské stíhačky kvůli podezření, že jeden z pilotů spí a druhý v kabině není.

Travel Service trápí i „technické“ potíže. Letos v červenci sjelo letadlo dceřinné společnosti SmartWings v bulharském Burgasu z dráhy. Na počátku srpna pak byl na letu Travel Service (resp. SmartWings) z Bratislavy do Burgasu před přistáním signalizován požár podvozku. Po bezpečném přistání ale na letadle – které měl Travel Service pronajaté na letní sezonu, podobně jako v případě předchozího burgaského incidentu – žádné známky ohně nebo kouře nebyly patrné.

„Trouble Service“ v datech Červenec 2017

Letadlo společnosti Travel Service sjelo v bulharském černomořském městě Burgasu při opouštění přistávací dráhy mimo zpevněnou plochu. Nikdo nebyl nebyl zraněn, letiště ale bylo po nehodě několik hodin uzavřené.



Červen 2016

Stroj společnosti Travel Service musel cestou do Španělska neplánovaně přistát ve Francii. Na palubě s bezmála 200 pasažéry totiž poklesl tlak.



Únor 2014

Při mezipřistání na Azorských ostrovech se letadlu společnosti Travel Service poškodil během přistávacího manévru kvůli poryvu větru podvozek. Cestující poté čekali bezmála osm hodin na náhradní letadlo.



Leden 2014

Kvůli závadě na palivovém systému cestující Travel Service strávili 15 hodin na letišti v Dubaji. Ubytování na noc jim dopravce nezajistil.



Leden 2014

Spoj ze Srí Lanky provozovaný společností Travel Service nabral zpoždění 17 hodin. Cestující strávili po opuštění hotelu na cestě bezmála 40 hodin. „Kdyby se nás tam neujal manažer letiště Dubaj, tak jsme tam byli šestnáct a půl hodiny o hladu, neměli jsme k dispozici žádné deky, žádné polštáře,“ citoval server Novinky.cz jednu z cestujících.



Srpen 2013

Společnosti Travel Service zkolaboval pilot těsně před odletem z řeckého ostrova Rhodos. „Měl zdravotní problémy,“ potvrdila mluvčí Dufková.

Koncem loňského roku na sebe Travel Service upozornil i neslavným vysvědčením dceřiné firmy SmartWings v hodnocení leteckých společností. V anketě britské společnosti Skytrax skončily Smart Wings mezi 21 nejhoršími na světě, když získaly pouze dvě z pěti možných hvězdiček. „Dvouhvězdičkové hodnocení je přiděleno dopravcům s kvalitou nižší, než je průměr celého oboru. Běžně to znamená slabší nebo nevyrovnaný produkt a horší služby palubního personálu či chování personálu na domovském letišti,“ uvádí Skytrax.

Kromě SmartWings jsou mezi 20 aerolinkami s dvěma hvězdičkami aerolinky z Baham, Bangladéše, Bulharska, Číny, Kuby, Íránu, Indonésie, Nepálu, Turecka, Ruska, USA, Súdánu, Sýrie, Tádžikistánu, Turkmenistánu, Ukrajiny a Jemenu.

