Taková normální florbalová revoluce. S českými holemi hrají i Finové

Devítiletý klučina dá soupeři gól, zavýská radostí a zálibně si prohlíží čepel florbalové hole se značkou Arex Sirius Proxima. Ví, že se vyrábí v Česku? „No jasně. Doma mám ještě další a jednu i mladší brácha,“ hlásí.

„S arexkami dneska hraje většina dětí. Florbal je ve školách fenoménem a české hokejky jasně vedou. Jsou levnější než zahraniční a rozdíl v kvalitě nepoznáte,“ říká v tělocvičně zelenečské základní školy jeho otec Pavel Michálek. I on před lety propadl kouzlu v tuzemsku nejpopulárnějšího a nejmasovějšího amatérského sportu.

Hole zmíněné značky se sestavují v dílně na Příbramsku. Firma Sport 2020 je dnes největším výrobcem florbalek v ČR. V posledních letech s nimi vyrazila do světa a zájem roste.

Sázka na černého koně

Majitel firmy Jaroslav Větrovec objevil raison d´etre v tom, že bude dělat radost florbalovým nadšencům, před více než dvaceti lety.

Původně se přitom v Drahenicích u Březnice vyráběly jen klasické dřevěné hole na lední hokej. Přechod k florbalu byl sázkou na černého koně, v roce 1996 značně riskantní. Tento sport v Česku téměř nikdo neznal.

Vějička na Finy

„O klasické dřevěné hole na lední hokej přestal být zájem, tak jsme se rozhodli přejít na florbalky. Jako vyučený nástrojař jsem si sám udělal příslušné formy na lisování plastu. Věděli jsme, že se sem dovážejí hole ze Skandinávie, které ale byly neúměrně drahé – už tehdy stály kolem 1500 korun. Říkal jsem, jak je to možné, vždyť ten výlisek z plastu musí být laciná věc. My jsme dali na trh hokejky, které byly stejně kvalitní, ale zhruba o dvě třetiny levnější,“ shrnuje.

Značka Arex si v kvalitě nezadá se slavnými skandinávskými značkami jako Unihoc nebo Salming. I české hole splňují náročné požadavky na tvrdost či pružnost materiálu, na které se průběžně testují, a řada z nich má certifikaci Mezinárodní florbalové federace IFF. Góly by s nimi tedy mohli dávat i profesionálové na mistrovství světa.

V sortimentu firmy Sport 2020 dnes najdete florbalky různých kategorií – těmi nejlevnějšími pro děti a začátečníky počínaje a certifikovanými holemi pro profesionály konče. V dílně vám dokážou vyrobit i speciální hokejku na přání. Hole se sestavují z jednotlivých komponentů, které dodávají externí firmy. Do sortimentu patří také florbalové míčky a řada doplňků.

Hokej? Za deset tisíc dítě ani neoblečete

„Na začátku jsme museli firmu dotovat, zájem nebyl bůhvíjaký,“ potvrzuje Větrovec. Zlom nastal po roce 2000, kdy i do Česka dorazilo florbalové šílenství. „Postupně jsme se dostali do řetězců, rostl zájem o sport i naše výrobky. V současnosti vyrobíme asi 50 tisíc florbalek ročně a rosteme pravidelným tempem,“ prozrazuje majitel firmy.

„A teď vám ještě řeknu, proč je u nás tenhle sport tak populární. Je totiž nejenom krásný, ale hlavně extrémně laciný,“ dodává. Dokonce i certifikovanou hůl Arex pořídíte za 500 korun. Pak už si jen obujete obyčejné tenisky nebo sálovky a můžete vyrazit do haly nebo tělocvičny. „Florbal můžete provozovat kdekoli a kdykoli, každá škola má přece tělocvičnu. Pokud chcete, aby se vaše děcko věnovalo například lednímu hokej, za deset tisíc ho ani neoblečete,“ usmívá se Větrovec.

V současnosti firma vyrobí 50 tisíc holí ročně

Ptáte se, proč jsou české hokejky tak levné? Výrobní náklady jsou v podstatě stejné, renomovaní světoví výrobci ale vydělávají na vysokých maržích. „Postupují tak, že ceny nadsadí. Pak přijdou za zástupci florbalových klubů a dojednají si s nimi exkluzivní smlouvu, to jest, že budou brát hokejky jen od nich. Následně jim dají slevu třeba 40 procent a oni jsou spokojení, že místo pěti tisíc zaplatí za hůl jen tři tisíce. My jdeme jinou cestou,“ prozrazuje majitel společnosti Sport 2020.

Jak s oblibou říká, jeho firma se zaměřuje na „masovku“. Hole najdete ve velkých řetězcích od Sportisima přes GigaSport a Decathlon až po Interspar či Globus. Přímému zákazníkovi dodávat nechtějí, dokonce nemají ani vlastní e-shop, „E-shopy mají naši obchodní partneři. Naší strategií není prodávat přímo cílovému zákazníkovi ani dodávat do maloobchodních prodejen. Nám se vyplatí řetězce a velkoobchody. Nemusíme tak dávat prakticky žádné peníze do reklamy. Levná kvalita se v řetězcích prodá sama,“ glosuje.

Pojďme do světa

Mekkou florbalu je Skandinávie. Masovou zábavou se stal florbal především ve Švédsku, Finsku a Švýcarsku. Ve zbytku Evropy i ve světě sport, který je známý také jako innebandy, teprve objevují. A právě v tom vidí Větrovec šanci do budoucna.

Firma sice v posledních letech stabilně roste, export je ale otázkou posledních tří let. „Dlouho jsme nebyli natolik ekonomicky silní, abychom zvládli větší exporty. Ty děláme až poslední dva roky. Předtím jsme dodávali zejména do Polska a na Slovensko,“ prohlašuje.

Dnes už vyvážejí zhruba do patnácti zemí. Destinací, kde znají české hole Arex, stále přibývá. „My často ani nevíme, kam například Decathlon dodá naše hokejky. Sám jsem byl překvapen, když nám psala paní z Austrálie, že její syn s naší holí hraje, a zkoušela reklamovat poškozenou čepel,“ říká.

Velkou příležitost Větrovec vidí na německém trhu. U našich západních sousedů je florbal stále populárnější. A Němců je přes osmdesát milionů, připomíná.

Hic sunt leones. Pokud jde o dodávky florbalového vybavení, dají se slova klasika bez nadsázky použít o druhém největším trhu na světě. Indie je sice velmocí v pozemním hokeji a její reprezentanti sbírají vavříny i na světových šampionátech v hokejbale, florbal zde ale ještě pořádně neobjevili.

„Nevím, jak na nás Indové přišli, ale dostali jsme odtamtud velmi zajímavou nabídku. Je to miliardový trh a mohla by to být pro nás obrovská příležitost,“ dodává Větrovec.

Inspirace pro handicapované Šedesátiletý Jaroslav Větrovec je na úspěch svůj a svého podniku pyšný ještě z jednoho důvodu. A z téhož důvodu by byl rád vzorem pro handicapované podnikatele. Firmu dokázal s minimálním vstupním kapitálem (v oboru podnikal už dříve) vybudovat na zelené louce a zajistit jí prosperitu, přestože je nevidomý. Vrozená oční vada způsobila, že zhruba ve čtyřiceti letech oslepl. Dvě dekády řídí firmu i s tímto postižením a dovedl ji ke statisícovým obratům.

„Pyšný jsem především na svůj současný šestičlenný tým. Všichni jsou nesmírně obětaví, pomáhají mi. A hlavně jim patří dík za to, kam jsme se v uplynulých letech posunuli,“ doplňuje Větrovec. A vůbec nevadí, že dodnes fungují v malé hale na okraji vesnice, kde je kancelář zároveň kuchyní a zasedací místností.

Článek vyšel v magazínu Profit