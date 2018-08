Tajemství pádu šéfregulátora Outraty: před kolegy tajil dokumenty

Portálu Euro.cz se podařilo získat dokument, který ve středu 31. července předložilo vládě ke schválení ministerstvo průmyslu a obchodu vedené Martou Novákovou. V dokumentu je konkrétně uvedeno, proč Outrata ztratil důvěru. Zatajil totiž před dvěma členy Rady ERÚ kritiku vlády k dokumentu nazvaného „Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2017“.

Jak web Euro.cz informoval na počátku července, Babišův kabinet dokument neschválil kvůli jeho špatné kvalitě. Následně Outrata bez vědomí některých kolegů z rady odeslal premiérovi dopis, ve kterém na zamítnutí zprávy reagoval.

„Ministerstvo průmyslu a obchodu dále disponuje informacemi, že Ing. Vladimír Outrata nedovolil předložení materiálu členům Rady zpracovaného pracovníky Energetického regulačního úřadu. Jeho zařazení na jednání Rady bylo požadováno. Materiál mohl být předložen pouze po úpravách, tj. v nekompletní podobě,“ uvádí se dále v dokumentu, který má Euro.cz k dispozici.

Jak jsme uvedli ve středu, vláda jmenovala Vratislava Koštála do funkce člena Rady ERÚ na dalších pět let. Současně rozhodla o odvolání Outraty z funkce předsedy a nahradila ho Košťálem. Tuto změnu přitom do poslední chvíle nikdo neočekával a informace o ní nebyla ani zařazena na program jednání Babišovy vlády.

V posledních dnech se vyrojily spekulace, zda je odvolání předsedy Rady ERÚ právoplatné. Příslušný paragraf energetického zákona je poněkud zmatečný a nabízí různé výklady. Někteří právníci tvrdí, že Česko má dva šéfy regulačního úřadu, nebo že je Košťálovo jmenování neplatné. „K této věci se nebudu vyjadřovat,“ reagoval nový šéfregulátor Košťál.

