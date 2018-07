Náhlý obrat v čele ERÚ: úřad povede Košťál místo Outraty

Změnu ve složení nejvyššího vedení ERÚ oznámil na dnešní tiskové konferenci po jednání vlády ministr spravedlnosti Jan Kněžínek, a to bez dalších podrobností či vysvětlení personální změny. Ta se odehrála doslova na poslední chvíli. Pokud by vláda neprodloužila Košťálův mandát nebo nevybrala jiného kandidáta, Rada ERÚ by od středy 1. srpna působila jen jako čtyřčlenná.

Nikdo z přímých účastníků dnes nechtěl změnu podrobněji komentovat. Vratislav Košťál chce o svých plánech hovořit až po nástupu do funkce předsedy. „Pro ministerstvo průmyslu a obchodu je důležitá efektivita řízení a fungující komunikace mezi členy Rady ERÚ,“ uvedla k provedené personální změně mluvčí ministerstva průmyslu Štěpánka Filipová.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vypsalo na uvolněné místo v Radě ERÚ soutěž, do které se přihlásilo sedm kandidátů. Mnozí z nich však byli vyřazeni kvůli nenaplnění kvalifikačních předpokladů, mezi něž patří praxe na manažerských či řídicích pozicích v oboru energetiky.

Reálné šance tak měli pouze dva kandidáti - Košťál a bývalý šéf právní sekce ERÚ Antonín Panák, který z úřadu odešel po konfliktu s předsedkyní Alenou Vitáskovou v roce 2012. Zásadní změnu ve fungování úřadu však nelze očekávat; ve vedení bude mít stále většinu trojice radních, která má s Košťálem velmi napjaté vztahy.

Podle zdrojů webu Euro.cz je ministerstvo průmyslu a obchodu s působením Rady ERÚ nespokojeno. Projevem této nespokojenosti bylo například i neschválení Zprávy o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2017, o níž jsme informovali na počátku července. Pozici Vladimíra Outraty mohly též podkopat některá sporná rozhodnutí, například zablokování stavby česko-rakouského plynovodu BACI.

