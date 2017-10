Světoví ropní giganti sázejí na zemní plyn. Investice do něj porostou

Přes 700 miliard dolarů (15,3 bilionu korun) investovaly přední světové ropné společnosti do rozvoje zemního plynu v letech 2007 až 2016. V produkci firem Exxon i Royal Dutch Shell dnes převládá zemní plyn nad ropou a to samé bude do deseti let platit pro BP PLC. Svou politiku založenou na očekávaném růstu poptávky po zemním plynu nyní obhajují na energetické konferenci v Londýně, píše list The Wall Street Journal.