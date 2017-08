Češi v pololetí kvůli mrazu spotřebovali meziročně o 9,3 procenta více plynu

„V lednu vykázaná spotřeba byla vůbec nejvyšší za posledních pět let. Nejchladnější a zároveň den s nejvyšší spotřebou byl 19. leden, kdy bylo protopeno 41,8 milionu metrů krychlových zemního plynu,“ řekl Ruml. Celkově bylo letos v lednu v Česku podle dat ERÚ spotřebováno 1,46 miliardy metrů krychlových plynu, o 22,6 procenta více než v lednu 2016.

Letošní leden byl podle meteorologů sedmý nejchladnější od roku 1961. Průměrná měsíční teplota minus 5,6 stupně Celsia byla skoro o tři stupně nižší, než je dlouhodobý průměr. Chladnější leden než letos byl naposledy před 11 lety - v lednu 2006 činila průměrná teplota minus šest stupňů.

V České republice je asi 2,84 milionu odběratelů zemního plynu. Z toho je 92,6 procenta domácností a 7,4 procenta maloodběratelů, středních odběratelů a velkoodběratelů. Na spotřebě mají tradičně největší podíl velkoodběratelé. Podle ERÚ v pololetí spotřebovali 1,96 miliardy metrů krychlových komodity, meziročně o 7,3 procenta více. Spotřeba domácností pak vzrostla o 6,5 procenta na 1,42 miliardy metrů krychlových.

Česká republika dováží většinu plynu z Ruska. Ruský plyn proudí do Česka především přes Ukrajinu a Slovensko. Česko je ale napojeno na alternativní trasy, a to jednak plynovodem Gazela napojujícím republiku na zemní plyn z ruských zdrojů, dopravovaný do Evropy plynovodem Nord Stream po dně Baltského moře, jednak plynovodem Jamal přes Bělorusko a Polsko.

Čtěte více o vývoji trhu s plynem: