Svět se musí vypořádat s nedostatkem vody. Do šesti let bude „na suchu“ 1,8 miliardy lidí

Dostatek pitné vody bude pro rostoucí populaci stále větším problémem. Organizace spojených národů odhaduje, že do roku 2025 budou dvě třetiny světové populace žít v oblastech, kde bude zásobování pitnou vodou omezené. V zemích, kde nebude možné pokrýt poptávku po vodě, bude žít 1,8 miliardy lidí.

Studie NASA a University of California už v roce 2015 uvedla, že třetina největších podzemních sladkovodních zdrojů vody na Zemi trpí nedostatečnými zásobami kvůli častějším suchům a nedostatku srážek. Nejvíce jsou ohroženy zásoby vody na Arabském poloostrově a na pomezí Indie a Pákistánu. Spotřeba vody přitom ve světě stále stoupá.

Světové ekonomické fórum očekává, že v roce 2030 bude propast mezi poptávkou a skutečnými dodávkami vody činit 40 procent. Voda je přitom zásadní surovinou pro zemědělství, energetiku a mnoho průmyslových sektorů jako je chemický, textilní a potravinářský průmysl.

Nedostatek vody proto ekonomické fórum pravidelně uvádí jako jedno z globálních rizik. „Řízení vodních zdrojů a zlepšení zásobování vodou jsou kritickými prvky v rozvíjejících se ekonomikách,“ prohlásil manažer amerického investičního fondu Calvert Global Water Fund Jade Huang.

Ekonomiky na Středním východě, severní a střední Africe a východní Asii mohou v důsledku nedostatku vody přijít okolo roku 2050 až o 6 procent svého hrubého domácího produktu.

Samotné zemědělství se na světové spotřebě vody podílí 70 procenty. Johannes Cullman ze Světové meteorologické organizace zdůraznil, že je třeba, aby sektor využíval nové technologie, jako je optimalizace zavlažování a jeho řízení. Problém je i ve stárnoucí infrastruktuře vodovodního potrubí na celém světě.

V řadě měst Anglie a Walesu pocházejí vodovody z viktoriánského období. Uniká jimi tři miliardy litrů vody každý den. I kvůli nárůstu počtu obyvatel bude potřebovat hlavní město Británie v roce 2025 nový zdroj pitné vody.

V celé Evropě vodovodní infrastruktura stárne a v následujících letech bude potřeba stále vyšších investic, varoval Cullmann. Šéf francouzské firmy Suez Jean-Louis Chaussade vysvětlil, že do budoucna budou muset společnosti ve vodárenství stále více investovat do recyklace vody. Cullmann tvrdí, že současné hospodaření s odpadní vodou, která teče přímo do řek a moří, je skandální.

V některých oblastech světa se prodává litr vody za více peněz než litr benzínu nebo ropy, i když podle OSN je voda základním lidským právem. Do budoucna bude kontrola jednotlivých států nad vodními zdroji znamenat otázku národní bezpečnosti i potenciální zdroj konfliktů, varoval Huang.

