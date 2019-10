Stroj na peníze zpomalil. Amazonu poprvé od roku 2017 klesl čistý zisk

Firma čelí ostré konkurenci ze strany Alibaby nebo eBay a výnosy jí sráží i rostoucí náklady na záměr urychlit globální dodávky. Koncernu Jeffa Bezose se nicméně podařilo překonat očekávání tržeb. Ty stouply o 24 procent na 70 miliard dolarů.

Zklamáním pro investory byl i výhled Amazonu na letošní závěrečné čtvrtletí. Firma v čase, do nějž patří i vánoční nákupy, očekává tržby v rozmezí 80 a 86,5 miliardy dolarů. Analytici je odhadovali výrazně vyšší. V tomto období společnost navíc počítá s růstem nákladů na službu, která slibuje dodávku objednávky do jednoho dne. Ve druhém čtvrtletí na ni Amazon podle finančního ředitele Briana Olsavskyho vynaložil více než 800 milionů dolarů (18,4 miliardy Kč), v posledním kvartálu by to mělo být téměř dvakrát tolik.

Vývoj hodnoty akcií Amazonu:

Bezosova firma dříve proslula silným růstem poháněným vysokými výdaji. V nedávných letech se z Amazonu stal spolehlivý generátor zisků. Nyní však společnost čeká už druhé čtvrtletí po sobě výrazně slabší přebytek. Letošnímu třetímu čtvrtletí předcházely čtyři rekordní kvartály za sebou.

