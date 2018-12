Stavební firma PSJ je v úpadku. O řešení budou věřitelé jednat v dubnu

Soud v dnešním usnesení vyzval věřitele, kteří zatím nepřihlásili své pohledávky, aby to udělali do dvou měsíců. Jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek nařídil soud na 3. dubna a hned po něm svolal schůzi věřitelů. Schůze se bude zabývat mimo jiné volbou věřitelského orgánu, zprávou insolvenčního správce a jeho vyjádřením ke způsobu řešení úpadku, o čemž by měla schůze také hlasovat.

Insolvenčním správcem PSJ soud ustanovil Davida Jánošíka z Hradce Králové. Jánošík už má na starosti společnost SCF Servis, která je s PSJ ve stejném koncernu. Firma SCF Servis zabývající se komplexní správou nemovitostí je podle rejstříku v úpadku od konce letošního srpna, soud jí zároveň povolil reorganizaci. O stanovení stejného správce žádalo soud vedení PSJ.

Insolvenční návrh na sebe firma PSJ podala podruhé. V prvním případě ji předešel jiný věřitelský návrh, který už řešil soud. Toto řízení bylo zastaveno. Nový insolvenční návrh podalo vedení PSJ počátkem listopadu. Podle tehdejší tiskové zprávy PSJ zablokování insolvenčního procesu situaci firmy ztížilo. V zářijovém insolvenčním návrhu uvedla, že zaměstnává 268 lidí, do listopadu počet klesl na 112.

Soudu vedení firmy PSJ sdělilo, že finanční ztráty společnost utrpěla na zakázkách v Rusku i v tuzemsku a jednání o nalezení vhodného finančního partnera byla neúspěšná. Hodnota jejího veškerého majetku je podle posledního insolvenčního návrhu 1,857 miliardy korun. Čistý obrat firmy za poslední účetní období byl 3,987 miliardy korun.

PSJ, a.s., se zabývá generálními dodávkami staveb, počátkem listopadu zaměstnávala 112 lidí. Jejím jediným akcionářem je PSJ Holding se sídlem v Amsterodamu.

