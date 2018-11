Škoda Auto prý nabírá Chorvaty. Není to pravda, reaguje automobilka

Každé léto vyrazí stotisícový dav Čechů směr Chorvatsko. Migrace by brzy mohla směřovat i opačným směrem. Chorvaté však do Česka nezamíří na dovolenou, ale za prací.

Server Total-croatia-news.com s odvoláním na zprávu chorvatského rádia Mrežnica uvedl, že v balkánské zemi probíhají nábory do mladoboleslavské Škody Auto. Automobilka má údajně lákat Chorvaty na plat ve výši tisíc euro, hrazené ubytování a náklady na cestu. Pohovory probíhají tento týden ve městech Osijek, Sisak, Karlovac a v Záhřebu.

Jenže situace není tak jasná, jak by se mohlo zdát. “Není to pravda,” reagovala bez dalších podrobností mluvčí Škoda Auto Kamila Biddle. Vypadá to tedy, že automobilka se stala terčem fake news. Jenže za jakým účelem?

Celou záležitost objasnil Jiří Halbrštát, manažer náboru a marketingu personální agentury ManpowerGroup. “Nábory nedělá Škoda Auto ale ManpowerGroup. Na jednotném pracovním trhu EU děláme plošně náborové kampaně na kvalifikované pozice do výroby, IT a zákaznických center. Tito lidé mohou pracovat podle svých preferencí jako agenturní zaměstnanci pro desítky českých společností v různých oborech včetně Škoda Auto,” vysvětlil Halbrštát.

Kupředu, elektrická! Automobilový průmysl v Evropě se dramaticky mění

Faktem je, že Škoda Auto dlouhodobě bojuje s nedostatkem zaměstnanců. Pracovní sílu tak nezřídka hledá i za hranicemi, což však v minulosti vedlo ke stížnostem obyvatel Mladé Boleslavi na chování některých zahraničních dělníků.

Total-croatia-news.com zároveň upozornil na fakt, že Chorvatsku prudce klesá počet obyvatel. Ten nabral na intenzitě po přístupu k Evropské unii a otevření pracovního trhu. Jen loni odešlo ze země 43 tisíc Chorvatů, většina z nich do Německa.

Přečtěte si také: