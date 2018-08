Sklizeň obilí meziročně klesne o 7,5 procenta, úroda řepky stoupne

Naopak úroda řepky meziročně stoupne o 12,3 procenta na 1,287 milionu tun. Vyplývá to z odhadu, který dnes podle stavu k 15. červenci zveřejnil Český statistický úřad. Předchozí odhad udával nárůst o 6,5 procenta. Letošní úroda máku by však měla být o čtvrtinu nižší než loňská, pěstitelé by ho měli sklidit 15 tisíc tun.

Předpokládaný pokles produkce obilovin je způsobený snížením hektarového výnosu o 6,6 procenta na 5,07 tuny z hektaru i mírným poklesem osevní plochy. Zemědělci letos oseli o téměř procento méně polí než loni. Nepříznivě se na úrodě podepsalo i sucho. „Zažíváme už druhý suchý rok po sobě. Čísla táhne dolů hlavně nižší sklizeň pšenice ozimé, která u nás zaujímá skoro třetinu celkové osevní plochy. Přesto platí, že jsme v produkci obilovin soběstační,“ uvedl předseda ČSÚ Marek Rojíček.

Meziročně nižší sklizeň ČSÚ očekává vedle pšenice ozimé také u ječmene jarního a ozimého a u tritikale, což je kříženec žita a pšenice. Naopak více se sklidí pšenice jarní, ovsa a žita. Pšenice ozimé, která je pro Česko nejvýznamnější obilovinou, se podle jejich odhadu sklidí o 8,5 procenta méně. U ječmene jarního, který se nejčastěji používá k výrobě piva, ČSÚ předpokládá pokles úrody o 8,6 procenta a u ozimního o 9,2 procenta. Sklizeň tritikale má podle odhadu být proti loňsku u 2,2 procenta nižší. Naopak o 5,3 procenta vyšší bude úroda pšenice jarní. Ovsa se meziročně sklidí o 1,9 procenta více a žita o desetinu více.

Mluvčí Agrární komory ČR Jiří Felčárek uvedl, že problémy budou s kvalitou obilí. Podle viceprezidenta komory Josefa Kubiše jde hlavně o ječmen využívaný pro sladovnické účely, který bude mít větší množství dusíku.

Podle Kubiše by měla být kvalitní potravinářská pšenice, v krmné pšenici bude ale větší množství lepku, což podle něj není vhodné. Negativně hodnotí i kvalitu jarního ječmene pro sladovnické účely, větší množství dusíkatých látek se podle něj nehodí pro výrobu piva.

„Celkové objemy (sklizně) Česku problém sice nezpůsobí, ale zcela zásadně se promítají do hospodaření jednotlivých podniků, a to pak především v místech, kde je opakovaně sucho. Obiloviny patří z dlouhodobého hlediska ke komoditám, které drží ekonomiku zemědělců, a tyto propady, regionálně již několikáté za posledních pět let, narušují finanční toky. Současný růst cen je jen reakcí na zvyšující se poptávku u nás i v Evropě,“ uvedl Felčárek. Komora eviduje případy, že zemědělci dluží za osiva nebo chemické přípravky a nemají je z čeho splácet.

Odhad sklizně 2018 (v tisících tun) Sklizeň 2017 Odhad k 15. červenci Pšenice 4718,2 4344,3 Ječmen 1712,3 1561,7 Řepka 1146,2 1287,3 Tritikale 177,3 173,3 Oves 142,4 145,1 Žito 109,2 120,7

Zdroj: ČSÚ

Předpokládanou úrodu řepky podle ČSÚ kladně ovlivnil vyšší výnos o 7,6 procenta a rozšíření osevní plochy o 4,4 procenta. „Osevní plocha této plodiny je po roce 2013 druhou nejvyšší v historii sledování,“ uvedl ČSÚ.

Polí s mákem proti loňskému roku ubylo, a to o více než 18 procent. Hektarový výnos má být o 9,7 procenta nižší než loni.

Společenstva mlynářů a pekařů v ČR minulý týden uvedlo, že pečivo a výrobky z pšenice letos podraží. Důvodem je cena pšenice, která kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám vzrostla proti květnu a červnu až o pětinu.

„Vzhledem k nižší úrodě obilovin lze předpokládat, že se zvýší výkupní cena pšenice. Spotřebitelé by se proto měli připravit na zdražování pečiva a dalších výrobků z mouky. Horší výsledky letošních sklizní jsou dalším faktorem, který bude navyšovat inflaci v závěru letošního roku,“ uvedl hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

