Šéf Sazky Chvátal: Rakušané si musí zvyknout, že investovat budou i Češi u nich

Sazka Group právě navyšujete podíl v loterijní firmě Casinos Austria a zároveň vede spor s rakouskou firmou Novomatic. Jak se dívají Rakušané na české investory 30 let po pádu železné opony?

Řeknu vám to z pohledu někoho, kdo v Rakousku šest let žil a šéfoval poměrně velkému mobilnímu operátorovi (Chvátal vedl šest let rakouský T-Mobile – pozn. red.). Myslím si, že Rakušané už obecně vnímají svého severního souseda jako jednu z nejúspěšnějších zemí bývalého východního bloku. Nepodceňují nás. Už si nemyslí, že by byla česká ekonomika v porovnání s ostatními uzavřená či zaostalá.

Na druhé straně to ještě chce nějaký čas, než si uvědomí a zvyknou, že investoři nejsou jen oni v Česku, kde si koupí Českou spořitelnu či stovky dalších menších firem, ale to samé se bude dít i z české strany.

Lepší se postupně vztahy?

Jsem optimista, protože vím, jak to chodí. Holt v Rakousku když chceš s vlky výti, musíš s nimi píti. Ten Grüner Veltliner si s nimi musíte dát a nemůžete si myslet, že všechno budete řídit z Prahy. A že jen proto, že jste akcionář, bude všechno tikat přesně tak, jak si představujete. Také proto, že druhý největší akcionář v Casinos Austria je stát a třetí největší akcionář velká herně-technologická firma Novomatic, je z mého pohledu důležité, abychom neztráceli trpělivost, že společně najdeme cestu. Vidím to jako příležitost, protože máme dnes tři hlavní akcionáře a ne šest či sedm, kteří se vůbec loteriemi a hazardem nezabývali, jak tomu bylo před naším vstupem do společnosti.

Postupně tedy překonáváte vzájemnou nedůvěru?

Ano, bohužel to s sebou nese určité tření, protože je evidentní, že stát chce mít větší slovo v tom, jak se Casinos Austria budou dál vyvíjet.

