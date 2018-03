Efekt Fukušima vyprchal. Zájem Němců o zelený proud klesá

Katastrofa v japonské jaderné elektrárně byla způsobena zemětřesením a vlnou tsunami 11. března 2011. Na následky silného zemětřesení zemřelo 20 tisíc lidí. Výbuch vodíku v reaktorech způsobil rozšíření štěpného materiálu do okolí. Bylo evakuováno 150 tisíc lidí v okruhu 20 kilometrů. Japonsko po havárii odstavilo všechny své jaderné bloky, postupně se od roku 2015 uvádějí do provozu. Po sedmi letech od havárie kleslo radioaktivní záření na místě elektrárny o 95 procent, uvedl Naohiro Masuda z energetického koncernu Tepco. Většina vyhořelého jaderného paliva byla uložena v nově postavených budovách.

Největším problémem zůstává radioaktivní isotop vodíku tritium, který nelze z vody odfiltrovat, a proto je asi jeden milion tun vody uložen v tisícovce nádrží na místě. Japonská vláda se stále nerozhodla, co s tritiem udělá, napsal Handelsblatt.

Jednou možností je pomalé ředění do Tichého oceánu, proti tomu protestují místní rybáři. Pravděpodobnější je výstavba dalších 400 nádrží na kontaminovanou vodu s tritiem. Na začátku března byly první ryby z oblasti Fukušima vyvezeny do Thajska. Pouze pětina domů v oblastech, které byly otevřeny pro obyvatelstvo, je osídlena. Většinou staršími lidmi. Mladí se do oblasti nechtějí vracet.