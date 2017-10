Dluh na generace. Dopravci v Německu vytáhli proti dotacím na zelenou energii

Svaz dopravních firem, které zastupuje v Německu Deutsches Verkehrsforum (DVF), protestuje proti tomu, aby se neustále zvyšovala finanční podpora obnovitelných zdrojů energie.

Poplatek na podporu zelené energie v Německu upravuje zákon EEG. Poplatek se platí za každou spotřebovanou kilowatthodinu a neustále se zvyšuje. V roce 2003 činil 0,41 eurocentu (deset haléřů), pro tento rok je stanoven na 6,88 eurocentů (1,76 koruny).

„Musíme otočit kormidlem a co nejrychleji podporu ukončit,“ řekl prezident německého dopravního fóra DVF Ulrich Nußbaum pro německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Podle něj ani průmysl, který vyrábí elektřinu z obnovitelných zdrojů, nemůže být dotován donekonečna. Fórum přitom zastupuje 170 velkých i menších dopravních firem v německé ekonomice, včetně automobilek a leteckých společností.

Podíl elektráren z obnovitelných zdrojů se v Německu neustále rozšiřuje a podpora dlouhodobě stoupala. V tomto roce je to zmíněných 6,88 centu za kilowatthodinu, příští rok se má snížit na 6,79 eurocentu. V roce 2001 přitom celkově šlo na podporu zelené energie 1,5 miliardy eur (38 miliard korun), dnes to je 25 miliard eur (640 miliard korun).

Do roku 2030 by se suma na podporu obnovitelných zdrojů energie měla kumulativně vyšplhat až na 750 miliard eur (19 bilionů korun), varoval Nußbaum. „Jedná se o obrovské přerozdělování národního bohatství do německé energetické změny, pro které neexistuje demokratická legitimita,“ tvrdí prezident DVF. Zatíženy jsou další generace spotřebitelů elektřiny.

Německý dopravní sektor se obává, že poplatky za elektřinu mohou u nové vlády Angely Merkelové ještě vzrůst. Železniční doprava by měla být od dalších energetických daní a poplatků osvobozena, protože často používá elektřinu z obnovitelných zdrojů. Německé železnice Deutsche Bahn v roce 2016 zaplatily 150 milionů eur na poplatcích na podporu zelené energie.

„Spotřebitelé jsou nejen zákazníci energetických firem, ale také využívají veřejnou dopravu,“ tvrdí Nußbaum. Železniční doprava již nyní využívá 42 procent elektřiny ze zelených zdrojů, přitom na energetickém mixu Německa se obnovitelné zdroje podílejí necelou třetinou.

Zvyšování podpory obnovitelných zdrojů na konci zaplatí vždy zákazník, a hrozí tak zdražení železniční dopravy, která je přitom politiky podporována jako „zelená“ varianta mobility, nelíbí se DVF.

Nußbaum upozornil na další paradox německé podpory obnovitelných zdrojů energie. Tím jsou pouze pobídky pro firmy, jež vyrábějí zelenou energii bez ohledu na to, zda a jak moc je potřebná, případně jak bude transportována k zákazníkům. Proto by se mělo od masivní podpory těchto zdrojů upustit, aby nebyla elektřina pro koncové zákazníky zbytečně drahá.

Nová vláda bude muset vyřešit, jak bude v energetické koncepci pokračovat. Německá Svobodná demokratická strana FDP chce daně a poplatky na energii snížit, naopak Zelení chtějí více daňově zatížit německý průmysl.

