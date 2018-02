Sazka by mohla získat dalších devět procent akcií Casinos Austria

Sázková společnost Sazka Group by mohla v brzké době získat další akcie rakouské loterijní firmy Casinos Austria. Na 26. února je totiž svolána mimořádná valná hromada akcionářů Casinos Austria, která by měla schválit převod podílu společnosti Schelhammer & Schattera na Sazku. Schelhammer & Schattera patří do bankovní skupiny Grawe a v Casinos Austria má pod kontrolou celkově přes devět procent akcií. Sazka je s 34procentním podílem největším akcionářem Casinos Austria.