Šampion Carlsen koupil od šachového amatéra tréninkovou platformu. Za milion liber

Amatérský šachista Kramaley založil webovou aplikaci Chessable v roce 2016 s využitím vědecky podložených poznatků a metod výuky královské hry. Stránka zažila v uplynulém roce velký nárůst popularity, což neušlo ani nejlepšímu hráči současnosti.

„Myslím, že je to nástroj, který může efektivním způsobem zlepšit hru šachistů nejrůznějších úrovní,“ vyjádřil se Carlsen na adresu Chessable. „Je působivé, co David se svým týmem dokázal za tak krátkou dobu,“ dodal.

Carlsenova společnost Play Magnus podle webu deníku The Times za Chessable zaplatila částku přesahující jeden milion liber (28,5 milionu korun). Zároveň se zavázala k investici dalšího půl milionu (14,2 milionu korun) na rozvoj platformy.

Huge day! @Chessable has joined World Chess Champion @MagnusCarlsen and his excellent company. Thank you all who have helped make this dream a reality https://t.co/bGvBtpQOP6