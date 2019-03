Rok s GDPR. Čtyřicet procent firem ho stále neřeší

České firmy hojně ignorují GDPR. Čtyři písmena, která znamenají nařízení o ochraně osobních údajů, nezařadilo do svého slovníku až 40 procent obchodních společností. Pokuty, které by mohl vymáhat Úřad na ochranu osobních údajů, přitom mohou jít do mnoha milionů korun.