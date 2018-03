Roboti už jdou. Technologie pronikají i do nákladní dopravy

Tlak na optimalizaci nákladů je v oblasti logistiky velmi silný. Výrazně rozdrobený trh se v tuzemsku vyznačuje velkým tlakem na cenu. Konkurenční výhodou pro firmy z oboru se proto může stát nasazení moderních technologií. Ty v současnosti pomáhají hlavně při nakládání zboží do kamionů a kontejnerů. Samy navrhnou, jak nejlépe rozmístit položky, aby se jich do nákladového prostoru vešlo co nejvíc, a spočítají, kolik kamionů nebo kontejnerů bude logistická společnost potřebovat.

„Když jsme začali software testovat, poskytli nám zákazníci řadu praktických podnětů. Na základě toho jsme například přidali funkci ,manuální nakládka‘, kde si klienti sami mohou ještě upravit rozmístění nákladu,“ říká jednatel společnosti Bee Interactive Jan Sovák, která vyvinula nakládkový software EasyCargo.

Místo her nakládka zboží

Řešení vzniklo ve firmě do jisté míry náhodou při vývoji 3D her, kterými se firma začala před několika lety zabývat. V současnosti však EasyCargo firmu zcela zaměstnává. Jejich řešení je globální a produkt funguje v celém světě, k dispozici je v deseti jazycích, pomáhají i cizojazyčná výuková videa. Prodej v České republice se na celkovém obratu podílí asi deseti procenty.

„Někdy v budoucnu se možná vrátíme k vývoji 3D her, ale nyní se zcela věnujeme projektu EasyCargo. Stále přicházejí specifické požadavky našich zákazníků, takže to vypadá, že máme před sebou hodně práce,“ dodává Sovák.

Do programu stačí zadat rozměry, množství a hmotnost nákladu. Data lze importovat i z excelové tabulky. Dopravce může zadat také další parametry, například proto, aby se bedny nenaklápěly nebo neotáčely kvůli vykládání. Může je také rozdělit do skupin a tím určit pořadí, v jakém se s nimi bude manipulovat.

„Jsme malá firma, která si sama vyvíjí příslušný software. Zaměřili jsme se primárně na menší a střední podniky, proto i software je cenově dostupný,“ dodává Sovák.

Zlodějům stačí pár vteřin

Plynulá a bezpečná přeprava nákladu se rovněž neobejde bez jeho důkladného zajištění před zloději. Ti mají k nákladu snadnější přístup, než by se mohlo na první pohled zdát. Společnost Cebia například před časem upozornila na relativně snadnou možnost odcizení vozidla vybaveného takzvaným Keyless systémem, tedy systémem bezklíčového odemykání a startování vozidla tlačítkem.

Zloději jdou s dobou:

Nová technologie Q-Key podle Cebie umožňuje otevření a nastartování vozu beze stopy a bez použití násilí během několika vteřin. Nebezpečí se týká statisíců vozidel v České republice, protože technologií Keyless je vybaveno stále více vozů nejen prémiových značek.

„Podle našeho odhadu se na českých silnicích pohybuje přes 150 tisíc vozidel vybavených bezklíčkovým otevíráním a startováním vozu. Jejich majitelé netuší, jak snadné je odcizení jejich vozidla,“ říká Martin Pajer, ředitel společnosti Cebia.

Postup krádeže vozidla vybaveného Keyless systémem je jednoduchý a vyžaduje účast dvou lidí. Jeden zloděj, vybavený speciální čtečkou, se dostane do bezprostřední blízkosti majitele vozu, který má u sebe Keyless klíč k vozidlu. Druhý, s přijímačem signálu, je v blízkosti auta.

Technologie Q-Key umožní prodloužení signálu vysílaného klíčem až o 400 metrů. Zloděj pohodlně otevře auto, stiskem startovacího tlačítka na palubní desce nastartuje a odjede. Vše proběhne naprosto bez kontaktu s vozidlem i jeho majitelem, a tudíž beze stopy. „Jedinou obranou je kvalitní zabezpečení vozidla, nejlépe kombinací více forem,“ dodává Pajer.

Pod zámkem

Řešením tohoto problému mohou být přídavné zámky pro nákladové prostory automobilů. Tuto technologii představil nedávno také žďárský výrobce zámků a kování Tokoz, jehož řešení je dostupné pro skříňové i posuvné dveře dodávek, pick-upů nebo návěsů kamionů a má homologaci ministerstva dopravy.

Mechanismus zámku je uložen do odolného pouzdra o homologované výšce 40 milimetrů v lakované úpravě, na dveře nákladového prostoru se kotví v pěti kotevních bodech. Pro odolnost vůči vnějším vlivům je lem zámku chráněn pryžovým těsněním, cylindrická vložka pak prachovou krytkou. Zadní strana zámku je vybavena bezpečnostním nouzovým otevíráním, které umožňuje jeho odemknutí zevnitř zamčeného zavazadlového prostoru.

„Zámek koncepčně vychází z našeho osvědčeného a populárního systému Tokoz X Safety Box, který je však plně uzpůsoben pro majitele nákladních vozů a dodávek. Kvůli homologaci jsme museli snížit výšku pouzdra na 40 milimetrů a zároveň jsme upravili jeho tvar tak, aby po montáži nenarušil estetiku vozu,“ uvedl Petr Neuvirt, obchodní ředitel divize zámků a kování Tokoz.

Pro dopravce budou podobná řešení stále důležitější nejen kvůli zákazníkům, ale také vzhledem k pojišťovnám, které stále více sledují, zda je náklad dostatečně zajištěný.

Zboží zváží při nakládání

Technologie stále více vstupují i do oblasti vážení nákladů. V současnosti se objevují na trhu softwarová řešení, která vážení zboží či materiálu integrují již do jeho nakládky. Například společnost integrovala svoje vážicí systémy do hydraulického okruhu vysokozdvižných vozíků nebo paletových nakladačů a jejich ovládání umožňuje prostřednictvím LCD panelu z místa řidiče.

„Takové zapojení přináší řadu výhod, z nichž nejdůležitější je především výrazná úspora času a přesnost celého vážicího procesu. Nainstalovaný systém navíc nemění nosnost vozíku, jeho rozměry a neomezuje nijak řidiče při manipulaci s nákladem. Systém Intersoft je také možné od začátku jeho používání nastavit tak, že sám hlídá případné přetížení vysokozdvižného vozíku a jeho přídavného zařízení,“ vysvětluje Tereza Hlaváčová, marketingová manažerka společnosti Čemat, která výrobce této technologie zastupuje na českém trhu.

Vážicí systémy jsou založené na třech technologiích: dynamickém určení hmotnosti (DMD), vyváženém určení hmotnosti (BMD) a laserovém určení velikosti (LVD). Všechny tyto vážicí metody využívají principu hydraulického vážení.

Tlakový senzor, který je díky svému umístění v hydraulickém okruhu vozíku dobře chráněný, dělá tuto metodu vážení vhodnou i pro prostředí průmyslových montáží. Jeho výhodou je, že nevyžaduje použití kabeláže a drahých vážicích snímačů. Systém si také ukládá naměřená data a výsledky měření zobrazí během pěti až deseti sekund.

