Coca-Cola naštvala britské úřady. Rozdává dětem pití zdarma

Velkolepá předvánoční kampaň amerického výrobce nápojů Coca-Cola, kdy červený nasvícený kamion rozváží zdarma kolu zejména dětem, rozzlobila Duncana Selbieho, který je šéfem vládní agentury pro veřejné zdraví (Public Health England), dohlížející na zdraví populace.

Selbie tvrdí, že místní samosprávy by měly zvážit, zda do jejich městečka může rudý kamión vůbec přijet a zvyšovat závislost mladých lidí na cukru a slazených nápojích. Tento rok kamiony objíždí Británii již sedmým rokem, tentokrát si naplánovaly 42 zastávek. Kampaň začala už 11. listopadu ve skotském Glasgow. Podle agentury si vybírá často místa, kde děti trpí zvýšeným výskytem zubních kazů i obezitou.

„Velké značky projíždějí zemí na Vánoce, aby propagovaly své nejsladší výrobky a zvýšily prodej. Nedělají nic, aby pomohly rodinám nabídnout zdravou volbu a pomoci v úsilí bojovat proti dětské obezitě a zkaženým zubům,“ citoval Selbieho slova The Telegraph. V 61 procentech míst, kde se kampaň koná, je nadprůměrný výskyt zubního kazu u dětí mezi 5 a 12 lety a také v těchto lokalitách dětí trpí nadproporčně obezitou ve věku nástupu na střední školu.

Ředitelka Royal Society for Public Health Shirley Cramerová tvrdí, že děti od čtyř do deseti let zkonzumují 30 procent cukrů právě ve slazených nápojích a celá země bojuje s „epidemií obezity“. „Naše děti jsou bombardovány reklamou po celý rok a na Vánoce se tento tlak stupňuje,“ nelíbí se jí načasování kampaně.

Malcolm Clark z iniciativy Children´s Food Campaign si postěžoval, že legendární značka začala kampaň právě ve skotském Glasgow, kde je míra obezity a zubního kazu u dětí vyšší, než je průměr ve Spojeném království. Podle něj americká firma podkopává snahy úřadů snížit u dětí příjem cukrů. Clark navrhuje, že by nápoje bez cukru měla firma prodávat levněji než ty tradiční.

Výrobce se brání tím, že rozdává kromě „plnotučné“ koly i Coca-Cola Zero Sugar a Diet Coke. „Takže dva ze tří nápojů neobsahují cukr,“ zdůraznila mluvčí firmy v Británii.

Lidé mají podle ní zájem ze 70 procent právě o kolu bez cukru. Navíc děti do 12 let musí během propagační akce doprovázet dospělá osoba. Vzorky zdarma mají velikost 150 mililitrů. Běžná třetinka přitom obsahuje sedm kávových lžiček cukru, připomenul Telegraph.

Podle údajů National Child Measurement Programme čtvrtina dětí, jež nastupuje do škol, trpí obezitou nebo nadváhou. V Británii se již delší dobu hovoří o zdanění sladkých nápojů, daň z cukru v nápojích by měla platit od dubna 2018.

Vláda čeká, že vybere 275 milionů liber (8 miliard korun) ročně.

