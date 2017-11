Průměrná sazba hypoték v říjnu opět vzrostla. Dostala se na 2,10 procenta

Během října si lidé sjednali 8667 hypotečních smluv, což je o 432 více než v září. V meziročním srovnání počet smluv klesl o 817. Objemy v desátém měsíci také vzrostly a vyšplhaly se na 17,94 miliardy korun. V září byly objemy nižší o 847 milionů korun. V meziročním srovnání byly o 845 milionů korun nižší.

„Průměrné sazby Hypoindexu dále potvrzují, že si banky jako reakci na zvyšování základních sazeb ČNB zvolily pomalé promítání utahování měnové politiky do hypotečních úvěrů. Každé další zvýšení sazeb ČNB však přinese vyšší reakci bank. Pokud bude mít ČNB repo sazbu do dvou let okolo tří procent, které nedávno zmínil guvernér ČNB, čekaly by nás v té době i u hypotečních úvěrů sazby, na které jsme byli zvyklí před deseti lety lety,“ uvedl analytik Fincentra Josef Rajdl.

V říjnu 2007 byla průměrná sazba 5,24 procenta. Postupně rostly až do roku 2008, kdy v srpnu dosáhla vrcholu 5,82 procenta.

Poslední dva měsíce klesá průměrná výše hypotečního úvěru. Klienti bank si půjčují méně, ale průměrná hypotéka pod dva miliony klesla naposledy přesně před rokem. V říjnu letošního roku si lidé půjčovali v průměru 2,069.946 korun.

Zdražování hypoték pokračovalo i v listopadu. Většina tuzemských bank sazby zvedla od 0,1 do 0,3 procentního bodu. Další se k tomuto kroku chystají. Důvodem byl růst úrokových sazeb, když bankovní rada ČNB zvýšila 2. listopadu základní sazbu o 0,25 bodu na 0,5 procenta. Současně dále stoupají ceny bytů a podmínky pro získání hypotéky jsou přísnější.

„Růstový trend je zřejmý, ale žádný z ukazatelů neříká, že se dočkáme skokového zdražení,“ míní ředitel poradenské firmy Chytrý Honza Jiří Paták. Každá desetina procenta sazby nahoru znamená na milionové hypotéce na třicet let růst splátky o přibližně 50 korun. Postupný růst tak nebude žádné drama a silný zájem o hypotéky bude příští rok pokračovat, dodal.

„Poptávka po bydlení ale zatím neslábne. Spousta kupujících má pravděpodobně v plánu stihnout nákup nemovitosti ještě před koncem roku,“ uvedl výkonný ředitel Reality IQ Ondřej Mašín. Aktuální zájem o nákup nemovitostí není zdražením hypoték dotčen, trh funguje ze setrvačnosti, souhlasil ředitel Next Reality Robert Hanzl. Ochlazení trhu očekává s příchodem Vánoc a začátkem Nového roku, kdy tradičně ubývá realitních transakcí. „Toto ochlazení bude zásadní v růstu cen nemovitostí, které jsou v dnešní době na svých maximech,“ odhadl.

