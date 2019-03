Prosadit se v Izraeli je složité, přesto český export roste

„První dojem z Izraele je takový, že tam všechno kypí a vře. Vývoj jde rychle dopředu, společnost je nesmírně dynamická. Je to doprovázeno obrovským ekonomickým, stavebním či infrastrukturním boomem,“ popisuje současný stav v asijské zemi na břehu Středozemního moře Jiří Mašata.

Jeho slova dokazují i statistická čísla. V roce 2016 dosáhl růst HDP 4 procent, v dalších dvou letech vždy překonal tři procenta a podobný vývoj je predikován i pro letošní rok.

Holandsko Blízkého východu

Izrael je ideálním příkladem toho, jak investovat do vědy a výzkumu. Za několik posledních dekád se proměnil z relativně chudé země v prosperující hospodářskou velmoc, stojící na inovacích a vyspělých technologiích.

Videozáznam rozhovoru s Jiřím Mašatou: Obchodní příležitosti v Izraeli

„S novými technologiemi se tam setkáváte na každém kroku. To je často i překvapení pro české podniky, které zemi poprvé navštíví. Je to země start-upů, malých a středních technologických firem, a to velmi dynamických,“ říká Jiří Mašata.

Izraelci kladou za všech okolností důraz na kvalitu. „Cenový faktor hraje významnou roli všude na světě, nicméně v Izraeli je to vždy ve spojení s kvalitou. Tamní obchodníci žádají špičkovou kvalitu za přijatelnou cenu, obstát na tamním trhu proto není jednoduché,“ doplňuje zástupce CzechTrade.

Nabízejte exkluzivitu

Obchodujete–li s Izraelem, nabízejte exkluzivitu, radí Jiří Mašata: „Pokud Izraelci zboží či výrobky nutně potřebují a nemohou je koupit jinde, máte velkou šanci na úspěch. Důležitá je kvalita prodejního servisu, rychle dodací lhůty, a také reference. Na ty Izraelci dají.“

Zmíněná fakta však vzájemnou obchodní výměnu s Českou republikou nebrzdí. Ta naopak prudce roste, a to zejména díky českému exportu.

„Za posledních deset let narostl český export čtyřikrát, import z Izraele do Česka se v téže době zvýšil jen zhruba o 30 %. Rychle se tedy zvyšuje pozitivní saldo obchodní bilance ve prospěch ČR. Náš export překonal v roce 2017 hranici jedné miliardy amerických dolarů,“ shrnuje Jiří Mašata.

Předloni dosáhl vzájemný obrat téměř 31 miliard korun (více než 24 miliard představoval vývoz z ČR). Ještě v roce 2013 bylo přitom toto číslo poloviční.

Na to, že je Izrael malou (pouze devítimilionovou) zemí, zařadil se mezi naše nejvýznamnější obchodní partnery mimo Evropu – podle statistik z roku 2017 je čtvrtý za Čínou, Ruskem a Spojenými státy.

„Velkou výhodou pro české vývozce je i bezcelní unie, kterou má Izrael s EU. Platí tam evropské normy, s Izraelem máme bezvízový styk. To vše českým firmám usnadňuje obchod,“ připomíná Jiří Mašata.

Jsme stále východ?

Česko má v Izraeli skvělý zvuk v oblasti politické a kulturní, v té ekonomické nás přes boom vzájemného obchodu Izraelci podle ředitele zahraniční kanceláře CzechTrade v Tel Avivu stále podvědomě zařazují na východ.

„Naším úkolem je tyty stereotypy zlomit a přesvědčit Izraelce, že patříme mezi technologickou špičku nejen v Evropě,“ glosuje zástupce CzechTrade a dodává: „V Izraeli ostatně máme jako v jediné zemi na světě vědeckého diplomata. I to ukazuje, že má země v tomto směru výjimečné postavení.“

Blízkovýchodní velmoc je špičkou ve vývoji softwaru, v obranném high-tech průmyslu či moderních zemědělských technologiích.

„Například na velkém leteckém veletrhu ve Farnborough představili Izraelci nový moderní bitevník Striker, který vyvinuli s Aero Vodochody a je o něj zájem na třetích trzích. Právě to by měl být směr, kam bychom měli ve vzájemném obchodě směřovat – tedy spolupracovat s Izraelci na dodávkách pro třetí trhy, ať už jde o Afriku, jihovýchodní Asii či Latinskou Ameriku,“ prozrazuje Jiří Mašata.

A které obory jsou pro české vývozce aktuálně nejperspektivnější?

„Jde zejména o oblast dopravní infrastruktury, protože se zde rychlým tempem buduje silniční sít, či dostavuje a modernizuje železniční síť. Perspektivní je oblast elektrifikace a zabezpečovacích systémů,“ vypočítává.

Obavy z neúspěchu by neměli mít ani výrobci a distributoři potravin, Izrael totiž není potravinově soběstačný a velkou část produkce dováží. Bez šance nejsou ani plynárenské firmy, dodavatelé armatur a dalších zařízení.

„CzechTrade se v dohledné době chystá otevřít novou zahraniční kancelář v Jeruzalémě. To by mělo zvýšit naši kapacitu, a měli bychom ještě častěji nabízet pomoc pro české firmy. To, že na ně budeme mít více prostoru a času, je za nás dobrou zprávou pro podnikatele,“ říká Jiří Mašata.

Rolí CzechTrade je zprostředkovat českým firmám kontakty s potenciálními obchodními partnery, někdy ale také českou podnikatelskou veřejnost uklidnit či rozptýlit její obavy před vstupem na trh. Mnozí totiž mají – pokud jde o Izrael - obavy z bezpečnosti.

„Ačkoli se setkávám s opačnými názory či obavami, Izrael je velmi bezpečnou zemí,“ uklidňuje zástupce CzechTrade.

Pekelné tempo

A jak české firmy zvládají tempo překotného vývoje v Izraeli? „Nejde jen o technologický pokrok a rychlý růst ekonomiky. Izraelci očekávají rychlé reakce i do potenciálních partnerů během obchodních jednání,“ upozorňuje Jiří Mašata „Pokud jim to, co po vás vyžadují, nepošlete okamžitě, jednání s vámi bez milosti ukončí,“ říká.

A židovský stát je výjimečný ještě v jedné věci: Příliš zde nefunguje podpora podnikatelů ze strany státu a významných politiků.

„Jede-li premiér do zahraničí, nikdy ho nedoprovází podnikatelská mise, protože v Izraeli není běžné, že by premiér či další významní politici tamní podnikatele v zahraničí propagovali. Vlastně je to nemyslitelné. Vztah stát a podniky není ani tak silný jako u nás,“ dodává Jiří Mašata.

„A ještě jedna rada: obleky si při cestě do Izraele do kufru balit nemusíte, Izraelci je totiž nenosí a i na obchodní jednání chodí neformálně oblečeni,“ usmívá se zástupce CzechTrade.

