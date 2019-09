Příjmy největších investičních bank klesly na 77 miliard dolarů, nejníže od roku 2006

Sídlo Deutsche Bank v německém Frankfurtu Autor: čtk/AP

Příjmy 12 největších investičních bank z obchodování a poradenské činnosti v prvním pololetí klesly o 11 procent na 76,8 miliardy dolarů (1,8 bilionu korun). To je nejméně od první poloviny roku 2006. Přispělo k tomu geopolitické napětí, zpomalující růst ekonomiky a nízké úrokové sazby. S odvoláním na údaje společnosti Coaliton to napsal ekonomický list Financial Times (FT).