Fed vyšetřuje Deutsche Bank kvůli praní špinavých peněz v Danske Bank

Deutsche Bank byla korespondenční bankou Danske Bank pro její estonskou pobočku, na níž se soustřeďuje řada mezinárodních vyšetřování kvůli praní špinavých peněz. Skandál kolem praní špinavých peněz se týká transakcí v hodnotě 200 miliard eur (5,1 bilionu korun) z let 2007 až 2015, které Danske Bank uskutečnila přes estonskou divizi. Dánská banka v rámci interního vyšetřování dospěla k závěru, že velká část těchto transakcí je podezřelá a mohla napomáhat k legalizaci výnosů z trestné činnosti. K transakcím využila také globální působení Deutsche Bank, Bank of America Corp. a JPMorgan Chase & Co.

Vyšetřování Fedu je v počátečním stádiu. Centrální banka zkoumá, zda Deutsche Bank v New Yorku řádně monitorovala převody finančních prostředků z estonské pobočky Danske Bank. Spojené státy vyžadují, aby banky působící pod jejich jurisdikcí prověřovaly klienty a jejich obchody, aby odhalily případné praní špinavých peněz, a na podezřelé transakce upozorňovaly regulátory, k nimž Fed patří.

Generální ředitel Deutsche Bank Christian Sewing minulý týden oznámil, že zahájil další interní vyšetřování úlohy jeho ústavu jako korespondenční banky Danske Bank, přestože dosud žádné důkazy o přestupku neviděl.

Přečtěte si také: