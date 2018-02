Přichází zničující Emílie Druhá? Káva bude jednou z obětí změn klimatu

I po dlouhém letu z Evropy a s těžkým spánkovým deficitem vypadá jihozápadní Šrí Lanka jako prospekt na tropickou Asii. Smáčená dešti je krajina svěží, od pláží s parádním příbojem Indického oceánu, kde háje kokosových palem střídají pole se zlátnoucí rýží obtěžkanou zralými klasy, stejně jako ta s mladými sazenicemi zatopenými vodou v zářivě zelené.

Sinhálské vesnice s červenými taškovými střechami domků, školáci v uniformách, buddhistické chrámy, u kterých postávají chrámoví sloni, zahrady s ovocem a kořením. Jako by za oknem někdo promítal velmi dlouhý reklamní šot. Pak začne silnice stoupat, ale vy už nevydržíte a padnete do mrákot a po probuzení jste zase někde jinde – kolem vás vysoké hory centrálního pohoří a čajové plantáže, kde Tamilky v sárí a s červenou tečkou na čele házejí čerstvě utržené lístky čajovníku do koše. Vítejte v průsmyku Ella, kilometr nad mořem, v srdci „tea country“.

Kdyby nebyla Hemileia vastatrix, Britové by o pozdních odpoledních popíjeli spíš šálek cejlonské kávy, nikoli čaje. Proč? Protože na centrální vysočině, dnes tak proslulé čajovými zahradami, došlo k „vynucené substituci“ a příčinou bylo uvedené houbovité onemocnění kávovníků.

Čtěte o situaci na trhu s čajem

Přitom ještě v polovině 19. století britští „planters“ (často Skoti) káceli cejlonské horské tropické pralesy jako o život po stovkách tisíc hektarů, aby je osazovali sazenicemi kávovníku, kterému se několik desítek let výtečně dařilo. Jasně že se o ně nestarali sami – na těžkou práci dováželi jako námezdní pracovní sílu hinduistické Tamily z jihovýchodní Indie (dnešní Tamilnádu), čímž se mimochodem zasloužili o budoucí dlouhotrvající konflikt mezi oběma etniky poté, co Britové odešli. To ale trochu předbíháme.

Kávová horečka, kdy se propojil britský kapitál s levně prodávanou půdou (panenský prales koupený za babku od sinhálských panovníků) a s masovým dovozem tamilských nádeníků, před 150 lety za jednu generaci proměnila centrální vysočinu na Cejlonu v třetí největší produkční oblast kávy na světě, po Brazílii a tehdy holandské Jávě.

Mimochodem život na rovníku v tropech před vynálezem antibiotik a klimatizace byl pro evropské kolonisty podstatně snesitelnější ve vyšších nadmořských výškách. V jednom pečlivě předělaném „planters house“ kousek pod „Ella Gap“ autor tohoto článku byl, neměli to vymyšlené špatně – krajina malebná, žádné velké horko, vyhlídka průsmykem až k Indickému oceánu.

Avšak běda. Z východní Afriky (pramáti kávovníku) přišla „zničující Emílie“ (Davastating Emily), jak plantážníci přezdívali šíření houbovité choroby, projevující se reznutím listů a pronikavým poklesem výnosů. Za pár let kompletně zlikvidovala zdejší kávovníkové zahrady. Kdo nezbankrotoval, musel najít něco jiného a zachráncem se ukázal čajovník, do té doby na Cejlonu zcela neznámý. Šrí Lanka je dnes zcela marginálním producentem kávy, bývala třetí, nyní je o nějakých čtyřicet příček níž.

Celý článek čtěte v aktuálním vydání týdeníku Euro, které vychází 5. února. V elektronické verzi ke stažení na www.alza.cz/euro.