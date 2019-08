Pošta nad zlato. Stát odvrátil krach a posílá peníze

Česká pošta měla ještě v roce 2016 zisk před zdaněním 190 milionů korun, v roce 2015 to bylo 302 milionů korun, v roce 2003 šlo dokonce o 916 milionů korun. Teď bojovala o přežití. Samo ministerstvo vnitra přiznalo, že bez schválení zákona by hrozilo, že státní podnik už letos nebude platit mzdy a příští rok se dostane do platební neschopnosti.

V době, kdy přepravní balíkové firmy hlásí rekordní tržby, se to zdá jako zvláštní informace, ale poště se do nové doby prostě nepodařilo vkročit. To, co ji živilo, tedy posílání dopisů, už nefunguje, losy a doplňkový prodej ji nespasily, stejně jako spolupráce s ČSOB, která má na poštách pobočky Poštovní spořitelny.

Navíc ji trápí veřejná služba, tedy jakýsi soubor aktivit, které by firma nedělala, kdyby se měla chovat čistě komerčně. Asi nejviditelnějším z toho je velký počet poboček. Služba je teoreticky od firmy oddělitelná a objednává si ji stát. Původně ji nesla pošta na bedrech sama, pak se měla hradit z fondu, kam by přispívali všichni poštovní operátoři na trhu podle míry zastoupení, fond ale v praxi nikdy nefungoval. Za závazek se tedy zaručil stát a chudnoucí poště začalo čím dál tím více jít o to, jak svou veřejnou ztrátu vyčíslí a kolik stát zaplatí.

Česká pošta ( Autor: Jan Rasch )

Oněch 800 milionů, které schválil Senát, je kompenzace za roky 2013 a 2014. Nyní je horní limit na úhradu od státu 500 milionů ročně, nově se zvyšuje až na 1,5 miliardy. Výdaje mají ale i své kritiky. Patří mezi ně například Asociace poštovních služeb, která zastupuje drobné konkurenty pošty. Zpochybňuje výpočet, který podnik předkládá státu coby ztrátu z veřejné služby, nebo poukazuje na to, že pošta dostala od Českého telekomunikačního úřadu před nedávnem dvoumilionovou pokutu, protože doručovala zásilky za třetinu běžné ceny. Není tedy divu, že prodělává. Případ se týkal roku 2012 a zvýhodněným byla v tomto případě společnost Tesco Stores ČR.

