Pokuta 10 milionů eur za zneužití postavení na trhu. Francie žaluje Amazon

Amazon se v Německu chystá otevřít kamenné obchody. Novinám mediální skupiny Funke to řekl šéf německé součásti koncernu Ralf Kleber. Klasický prodej je v zemi stále oblíbený, představuje 90 až 95 procent celkového obratu, citovala jej dnes agentura DPA.



Amazon se proto oblibě klasického prodeje rozhodl přizpůsobit. „Otázka nezní zda, ale kdy,“ řekl Kleber.



Šéf německého Amazonu zároveň vyloučil, že by se firma chystala zavádět poplatek za donášku do domu. Úvahy konkurentů v tomto směru odmítl komentovat a zdůraznil, že firma sama sebe považuje za průkopníka zasílání zboží zdarma.