Podnikatelé preferují vládu ANO s ODS. Babišův jednobarevný kabinet nechtějí

Z průzkumu dále vyplynulo, že vláda ANO a ČSSD s podporou KSČM, o které jako jediné variantě budoucí vlády v minulých dnech hovořil premiér v demisi Andrej Babiš, má u podnikatelské veřejnosti nejmenší podporu. Takové složení je přijatelné pouze pro tři procenta respondentů.

Celkem 16 procent firem si nevybralo žádnou z nabízených variant a navrhlo své vlastní složení vlády. Nejčastěji jejich zástupci zmiňovali přání, aby v nové vládě nefigurovalo hnutí ANO nebo osoba současného premiéra, popřípadě chtěli vypsání nových voleb.

Většina firem i drobných podnikatelů podle průzkumu vnímá jako překážku pro podnikání dlouhodobou činnost vlády bez důvěry. Třetina podnikatelů vidí jako hlavní důvod fakt, že by prosazování legislativních změn v podnikání bylo náročné. Další se domnívají, že dlouhodobá vláda bez důvěry by byla proti duchu ústavy nebo by poškodila mezinárodní prestiž naší země včetně obchodních vztahů. „Podnikatelé, podle kterých by vláda bez důvěry neznamenala pro firmy problém, uváděli nejčastěji jako důvod to, že na praktickou správu země stačí i úředníci,“ uvedla komora.

