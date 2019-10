Po krizi jsme nakoupili nesmírně kvalitní majetek velmi lacino, říká Martin Němeček z CPI

Jeden z nejbohatších českých byznysmenů Radovan Vítek má stále dravost v krvi. Ač zbohatl na několika kontroverzních obchodech, byznys ho pořád baví, dokáže vidět příležitosti a své peníze zhodnocovat. Za poslední dvě dekády se mu podařilo vybudovat silnou realitní skupinu a svůj majetek zhodnotit na 89 miliard korun (více viz Euro č. 39/2019). Týdeník Euro přináší unikátní rozhovor s „realizátorem“ jeho vizí, generálním ředitelem CPI Property Group Martinem Němečkem.

Ve skupině jste osm let, s Radovanem Vítkem jako právník spolupracujete deset let. CPI Property Group za tu dobu vyrostla z lokálního hráče ve velkou středoevropskou společnost. Co bylo klíčové?

Když jsem přišel v roce 2011 do skupiny CPI, měl jsem na starost právě akvizice, které se ve velkém začaly rozbíhat od roku 2010. Je pravda, že jsem už v té době pracoval pro Radovana Vítka jako advokát, takže jsem věděl, jak skupina funguje. Byla to doba po krizi, kdy CPI masivně nakupovala, a nikdo jiný nekupoval. Byl to přerod, kdy se spousta investorů – hlavně německých – musela stahovat a byly dobré ceny. Ale ne všichni měli peníze na nákupy.

Ale Radovan Vítek je těsně po krizi měl. Myslíte, že měl štěstí?

Byla to kombinace jak štěstí, tak správných rozhodnutí. V roce 2006 až 2007 přestal Vítek nakupovat. Tehdy jsem ještě ve skupině nebyl, ale vím, že nenakupoval, protože mu všechno přišlo strašně drahé. Když končila krize, dostával navíc vyrovnání z dělení slovenské skupiny Istrokapitál (Vítek v ní figuroval spolu s Máriem Hoffmannem, Antonem Siekelem a Braňem Prieložným, pozn. red.). Takže peníze postupně připlouvaly a připlouvaly v tu nejlepší možnou dobu.

Nehrálo v tom také roli, že těsně před krizí prodal Radovan Vítek část CPI americko-židovským investorům, od nichž po krizi, když se dostali do potíží, podíl odkoupil zpět?

To nebylo rozhodující. Tito investoři chtěli ze skupiny po krizi odejít kvůli svým jiným investicím v zahraničí a museli akceptovat ceny, které tehdy byly. Znám to jen z vyprávění, ale myslím, že to vyrovnání bylo fér. Trh se pak za několik let obrátil a ceny nemovitostí vyletěly nahoru. Spíš to ukazuje, že když investujete do nemovitostí, musíte mít dlouhý horizont a sílu překonat krize, které vždy jednou za čas přijdou.

Skupina nicméně od roku 2010 rostla lokálně a nabírala z dnešního pohledu neuvěřitelně kvalitní majetek za výborné ceny. Jen v roce 2010 jsme nakoupili skoro za 13 miliard korun a v roce 2011 skoro za 16 miliard, což byla víc než polovina tehdejšího objemu českého trhu. Trh byl sice dole, ale tenkrát kupovala jen CPI.

