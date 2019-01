Ostravaci vitani: Plzeňský kraj lanaří pracovní sílu

Kampaň lákající lidi z chudých regionů do Plzně ještě ani nezačala a už prý bylo jasné, že politici nejsou schopni uchazeče uspokojit. „Projekt se dostal do médií předčasně a hned nám volali z celé republiky, že by chtěli v Plzni pracovat. První, na co se ptali, bylo, jaké dostanou byty,“ říká bývalý primátor Plzně Martin Zrzavecký (ČSSD), který loni v létě přišel s nápadem přitáhnout do západočeské metropole novou krev. Vlastní volné byty ale Plzeň podobně jako ostatní česká města nemá.

Tento plzeňský pokus, byť se nakonec ani neuskutečnil, hodně rozladil politiky z Moravskoslezského kraje, který byl jednou z cílových lokalit, odkud chtěla Plzeň přivábit nové obyvatele. Primátor Ostravy Tomáš Macura (ANO) jej dokonce označil za nepřátelský akt. Plzeň uložila plán k ledu, lákat nové duše, či spíše hlavy a ruce, se nicméně chystá hejtmanství Plzeňského kraje. Na severu republiky zase vymýšlejí, jak si lidi v regionu udržet. Zatím se však zdá, že tohle demografické inženýrství v našich podmínkách příliš nefunguje.

Krátce před koncem loňského roku schválili zastupitelé Plzeňského kraje vznik Centra lidských zdrojů (původní název zněl Welcome Centrum), které se zaměří na nábor rodin z ciziny i v rámci republiky. Spolupracovat hodlá s Hospodářskou komorou ČR, místní univerzitou a obcemi. Podle hejtmana Josefa Bernarda (ČSSD) je největším problémem regionu očekávaný negativní vývoj populační křivky v příštích 30 letech. Z 570 tisíc obyvatel Plzeňského kraje „vypadne“ asi 72 tisíc ekonomicky aktivních lidí a zhruba stejný počet lidí ve věku 65 plus přibude. „Budeme tu mít ekonomický problém. Bude více seniorů a méně ekonomicky aktivních lidí, kteří by vydělávali na jejich penze,“ uvedl Bernard.

Jeho náměstek pro regionální rozvoj, evropské fondy a informatiku Ivo Grüner (ČSSD) podobu tohoto „náboru“ konkretizuje: „Primárně cílíme na všechny pracovité lidi z celé Evropy a je nám jedno, jestli přijdou z Moravskoslezského kraje nebo z Ukrajiny. Potřebujeme lidi do zdravotnických a sociálních zařízení. Chybí nám sto sester, v Plzni je 1,3procentní nezaměstnanost, i Bavorsko má vyšší,“ podotýká.

Asi aby nenahrával xenofobním náladám v Česku a podezřením, že hodlá vozit autobusy plné Bulharů, hned dodává, že mu rozhodně nejde o to shánět další zaměstnance do montoven. „Chceme lidi vzdělané, nebo ty, kteří se dovzdělají,“ zdůrazňuje.

