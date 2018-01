Obrat v Neratovicích. Spolana se vrátila k zisku po osmi letech

Když Unipetrol v červnu 2016 koupil chemičku Spolana za symbolický jeden milion eur, ocitl se pod palbou kritiky menšinových akcionářů. Dnes již generální ředitel Unipetrolu Andrzej Modrzejewski může být spokojen. Kritiku odrážel slovy, že ze Spolany se stane „klenot na koruně Unipetrolu.“ Jeho předpověď se nyní naplňuje.

Spolana loni překročila očekávání - vykázala tržby ve výši 4,8 miliardy korun (meziročně o 28 procent více), čistý zisk se vyšplhal na 433 milionů korun. Po celé období let 2009 až 2016 přitom byl podnik ztrátový, jen loni se jednalo o -473 milionů. Prodej petrochemických výrobků (zejména polyvinylchloridu a kaprolaktamu) dosáhl 402 tisíc tun, nově firma zahájila výrobu granulovaného síranu amonného pro použití v zemědělství.

Výsledky hospodaření Spolany (v milionech korun) 2008 122 2009 -124 2010 -83 2011 -926 2012 -230 2013 -708 2014 -1203 2015 -120 2016 -473 2017 433

Zdroj: výroční zprávy Spolany a Unipetrolu

Spolana musela také odstavovat. Od loňského listopadu je mimo provoz jednotka amalgámové elektrolýzy, která ohrožovala okolí závodu rizikem úniku rtuti. Spolana nyní musí vyrábět PVC s využitím externě nakoupených meziproduktů. „V současné době dokončujeme studii proveditelnosti nové jednotky membránové elektrolýzy. Během několika měsíců se rozhodneme, zda ji postavíme,“ zmínil mluvčí Unipetrolu Pavel Kaidl.

Celkový objem investic do modernizace a ekologizace provozu Spolany má dosáhnout přibližně tří miliard korun do roku 2021, z toho prvních 400 milionů korun již v letošním roce. Vedle nové elektrolýzy se má jednat také o nový energetický zdroj na zemní plyn, který nahradí staré kotle na hnědé uhlí. Dlužno dodat, že po dobu, kdy Spolanu vlastnil polský Anwil (od konce roku 2006 do června 2016), se v neratovické chemičce příliš neinvestovalo.

Čtěte také: