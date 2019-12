Obrana podepsala smlouvu na nákup dvou letounů CASA, zaplatí 1,94 miliardy korun

Obě zakázky již v minulosti ministerstvo obrany předložilo vládě. Součástí tendru na dva nové stroje je i pořízení operačního vybavení, náhradních dílů nebo pozemního vybavení. „Armáda potřebuje rozšířit kapacity vojenského letectva, protože (letadla) máme plně využity,“ řekl ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO).

Uzavřená cena je nižší, než jakou úřad při přípravě akvizice uváděl. Když ministerstvo se zakázkou seznamovalo vládu, předpokládalo, že za nová letadla zaplatí 2,29 miliardy korun bez DPH, výsledná hodnota zakázky je o 350 milionů korun nižší. S DPH obrana zaplatí 2,34 miliardy. „Podařilo se nám vyjednat lepší cenu, a to z toho důvodu, že došlo k urychlení vyjednávání,“ řekl náměstek ministra pro vyzbrojování a akvizice Filip Říha. Obrana podle něj udělala maximum pro uzavření smlouvy ještě letos. „Kdybychom to vyjednávání časově ještě vedli dál, tak španělská strana tuto cenu držet nemohla,“ dodal. Podle Metnara je vyjednaná cena asi o 500 milionů korun nižší oproti současným cenám. Zdůraznil, že cenu odsouhlasil znalecký posudek. Splátkový kalendář bude rozložen do několika let, první platba je v plánu ještě letos.

Dva nové stroje armáda dostane v letech 2020 a 2021, podle původního akvizičního předpokladu ministerstva se tak mělo stát až v letech 2023 a 2024. Nahradí menší letouny Jak-40, které budou podle ministra příští rok vyřazeny z provozu a nabídnuty k prodeji. Armáda stroje CASA používá pro výcvik, přepravu materiálu, vojáků i ústavních činitelů, jeden stroj také dlouhodobě slouží v pozorovací misi MFO na Sinajském poloostrově.

Ministr obrany Lubomír Metnar ( Autor: čtk )

Nyní používané letouny CASA čeká modernizace, při níž do roku 2021 dostanou nové komunikační, navigační a avionické systémy. Součástí zakázky je podle Metnara i dodávka náhradních dílů. Ministerstvo za ni zaplatí 360,3 milionů korun, původně obrana počítala s pořizovací cenou asi 200 milionů korun.

Smlouvy dnes za ministerstvo obrany podepsal Říha, za španělského výrobce letounů Airbus Defence and Space generální ředitel její divize Military Aircrafts Alberto Gutierrez Moreno.

O nákupu čtyř letadel CASA za více než 3,5 miliardy korun rozhodla druhá vláda Mirka Topolánka (ODS) v dubnu 2009, kdy už byla v demisi poté, co jí Sněmovna vyslovila nedůvěru. Okolnostmi nákupu se dosud zabývá soud.

Letouny CASA podle ministerstva nalétaly ve službách české armády téměř 15 tisíc letových hodin a přepravily přes 65 tisíc lidí.

