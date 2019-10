Objem start-upových investic v Evropě je na rekordu. V žebříčku měst vede Londýn

V prvním pololetí se začínajícím firmám ve francouzském hlavním městě podařilo od investorů získat 2,2 miliardy eur (56,4 miliardy Kč), zatímco těm v německé metropoli dvě miliardy eur (51,3 miliardy korun).

Paříž se tak v žebříčku objemu startupových investic posunula na druhé místo za Londýn, který navzdory brexitu zůstává mekkou pro start-upy. Začínajícím podnikatelům se v Londýně dostalo více prostředků než těm v Paříži a Berlíně dohromady. „Každé třetí euro rizikového kapitálu investovaného v první polovině roku 2019 odešlo do londýnského start-upu,“ cituje agentura APA analytika rakouské divize EY Thomase Gabriela.

Berlín proslul po celém světě jako město zaslíbené start-upům, ale od roku 2017, kdy francouzský prezident Emmanul Macron přišel se záměrem vytvořit z Francouzů díky státním pobídkám „startupový národ“, úspěšně konkuruje Paříž. Francouzská vláda odstraňuje mladým podnikatelům úřední překážky, zprostředkovává jim kontakt na investory a Macron pro ně hledá podporu u velkých francouzských firem.

Zatímco ještě v roce 2017 tak Paříž za Berlínem značně zaostávala, v roce 2018 už se mu výrazně přiblížila. Loni činily investice do start-upů ve francouzské metropoli 2,5 miliardy eur, v Berlíně to bylo 2,6 miliardy. Co do počtu uzavřených obchodů je letos odstup Paříže od Berlína dokonce ještě výraznější, než když se sleduje objem investovaných prostředků. Ve francouzské metropoli jich bylo v prvním letošním pololetí uzavřeno 230, v tom německém pouze 129, uvádí EY.

Žebříček zemí vede Británie následovaná Francií a Německem. Česká republika ani Praha, stejně jako žádná jiná země ani město ze střední a východní Evropy, se do první desítky nejlepších míst pro start-upy podle této studie nedostaly.

