Novácké strašidlo. Kellner může vyvážit vliv Babiše

Kellner se přitom vrací na místo činu po patnácti letech. V roce 2004 totiž spolu s Jiřím Šmejcem Novu prodali Ronaldu Lauderovi, od něhož se během let posunula skrze televizní společnost Time Warner k telekomunikačnímu gigantu AT&T.

Tenkrát to byl výborný obchod, protože ovládnutí největší české komerční televize po Vladimíru Železném stálo zhruba osm miliard korun. A výborný obchod je to i nyní, i když cena vypadá opticky dosti vysoká. Ale těch 48,5 miliardy korun zahrnuje nákup nejen naší Novy, ale také slovenské Markízy a klíčových televizních stanic v Rumunsku, Bulharsku a Slovinsku. V dolarech platí PPF něco přes jednu a půl miliardy za akcie a dále přebírá dluh vůči akcionáři ve výši 575 milionů dolarů. Cena je tak dohromady nižší, než byla tržní kapitalizace před ohlášením prodejů, což může vyvolat nevoli menšinových akcionářů, kteří na tom mohou prodělat.

Hranice 4,58 za akcii

Po zveřejnění dohody o prodeji akcie na burzách citelně oslabily. PPF se totiž způsobem transakce zbaví i minoritních akcionářů. Analytik společnosti Patria Martin Cakl popisuje transakci tak, že dojde k fúzi dceřiných společností PPF a CETV. Pokud bude fúze schválena, vznikne nová společnost, která již nebude obchodovaná na veřejných trzích. Současní akcionáři tedy nebudou spoluvlastníky nově vzniklé firmy. „Současní držitelé mají víceméně dvě možnosti. Akcii prodat hned a počítat s určitým diskontem vůči nabízené ceně, nebo si počkat na uzavření dohody spojené s 4,58 dolary na akcii. Případně si mohou akcii koupit, pokud bude pod cenou 4,58 dolaru, a doufat, že k fúzi dojde. Bohužel lidé, kteří nakupovali nad 4,58 dolaru, budou realizovat ztráty,“ dodává Cakl. Obě strany pak mohou od transakce odstoupit, pokud nebude dokončena do 27. října 2020.

Cena akcií před oznámením transakce příjemně rostla a překročila pět dolarů. Optimismus vycházel jednak z velmi dobrých hospodářských výsledků, kdy zejména v Česku rostla ziskovost, ale i z očekávání, že Kellner dobře zaplatí. Pozoruhodné tak je, že CETV se podařilo snížit celkové zadlužení za poslední dva roky z 1,1 miliardy dolarů na zhruba šest set milionů. Ale nejbohatší Čech prostě nepřeplácí a dva roky dlouhé vyjednávání proměnil v solidní cenu.

Přijde dělení

Celá skupina se však bude zřejmě dělit. Již před zveřejněním informace o prodeji přinesl bulharský tisk zprávu, že právě bulharská, ale i rumunská a slovinská aktiva Kellner obratem prodá dál. Kupujícím by podle těchto zdrojů měla být United Group. Ta je dominantním hráčem v telekomunikacích a médiích v jihovýchodní Evropě a stanice CETV se mu náramně hodí do portfolia. Mezi její investory patří od loňska BC Partners, významný mezinárodní investiční manažer private equity, který do United Group vstoupil částkou 2,6 miliardy dolarů.

A není vyloučeno, že pryč může jít i Markíza. O tu by mohla mít zájem Penta, která od počátku jednání s AT&T patřila mezi zájemce a poté nějaký čas postupovala (podle informací ze zákulisí) společně s PPF. Tyto ambice ale nyní může narušit aféra Gorila, do níž je Penta na Slovensku namočená a která vyvolává u veřejnosti i v politických kruzích nevraživost k celé česko-slovenské finanční skupině.

Klenotem celé skupiny je česká Nova, která podle odhadů představuje více než polovinu ceny, kterou PPF Američanům zaplatí. A v Kellnerových rukách může zazářit ještě více.

Na mediálním trhu v Česku ovšem byznysově příkladná transakce vyvolala mohutné vlnobití. Kritici upozorňují zejména na Kellnerův byznys v Číně, což se nedávno promítlo do aféry se spoluprací nadace PPF s Karlovou univerzitou. Předmětem kritiky jsou také Kellnerovy vztahy se současným prezidentem Milošem Zemanem a exprezidentem Václavem Klausem.

Vlnu znepokojení především v liberálních kruzích vyvolal Kellner po červencovém zveřejnění výroční zprávy PPF za minulý rok, v níž mimo jiné napsal, že svoboda, pracovitost, podnikavost a úcta k tradicím jsou „hodnoty, díky kterým jsme mohli vytvořit náš byznys a vybudovat firmy po celém světě. Dnešní západní společnost, a zejména Evropa, je ale stále více ovládána ideologií individuální nárokovosti, rovnostářstvím a relativizováním tradičních hodnot“.

Česká Fox News?

Po zprávě o nákupu Novy se proto hned vyrojily hlasy na téma „Fox News tady nepotřebujeme“. Pomiňme ale televizi nakloněnou republikánskému prezidentovi Donaldu Trumpovi. V Česku už mnoho let neexistuje žádné velké vlivné konzervativní a pravicové médium. A tak by nějaké vyvážení veřejné diskuse určitě neškodilo.

Že Kellner v Nově získá nástroj na prosazování svého už tak významného vlivu na politiku a vlastních obchodních zájmů, je jasné. Vyvažuje tím mimo jiné vliv premiéra Andreje Babiše, což asi není úplně špatné a je to pravděpodobně o dost účinnější než tři sta tisíc demonstrantů na Letné.

Strašit, jak dělají některá levicovější média, že se kvůli změně vlastníka Novy staneme div ne čínským protektorátem, je dost stupidní, stejně jako přesvědčení, že Zeman je jakousi Kellnerovou loutkou k uplatňování čínských zájmů v Česku. Zeman byl, je a bude vždy svůj. A to, že ho nelze řídit penězi, je možná jeho jediná dobrá vlastnost. Kellner samozřejmě má v Číně velké obchodní zájmy a musí tam vycházet s politiky, ale bezpochyby nemá iluze o jejich upřímné náklonnosti k našemu národu a určitě nepochybuje, že v okamžiku, kdy se to čínským komunistům bude hodit, s klidem sobě vlastním ho posvačí. V Česku je Kellner doma a na Česku ajeho prosperitě mu záleží nejen z emocionálních důvodů.

A hlavně kromě toho tato transakce má pro PPF hluboký byznysový smysl i bez nějakých vlivových ambicí. Spojení největšího domácího telekomunikačního operátora s největší televizí má ekonomický potenciál v posílení sledovanosti placených kanálů. A proti spojenému Vodafonu s UPC se také postaví přinejmenším stejně silný domácí protihráč, z čehož by mohli těžit zase spotřebitelé.

