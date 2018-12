Norsko se obává změn v energetice. V ropě a plynu má 800 miliard dolarů

Výrazné omezení spotřeby fosilních paliv může Norsko přijít až na 800 miliard dolarů (18,2 bilionu korun), protože má většinu svých zásob ropy a zemního plynu stále nevytěženu. K takovému závěru dospěla norská vládní komise pro hodnocení rizik klimatických změn.

Cena zásob ropy a zemního plynu by mohla klesnout z 9 bilionů norských korun na 2 biliony korun, pokud se změní současná klimatická politika světového společenství. „Ambiciózní mezinárodní klimatická politika, která by znamenala snížení poptávky po fosilních palivech, sníží hodnotu norských fosilních zdrojů,“ uvedla podle agentury Bloomberg komise.

Na druhou stranu by severská země měla profitovat z opatření, která budou snižovat dopady klimatických změn. Například humanitární krize v důsledku oteplování, kterému by čelilo i Norsko, uvedl šéf komise, ekonom Martin Skancke. Změnou klimatu by mohly být ohroženy i vodní elektrárny, na které Norsko z velké části při výrobě elektřiny spoléhá.

V Norsku se v posledních letech debatuje o tom, jakým směrem by se měl sektor těžby ropy a zemního plynu, které z velké části exportuje, ubírat. Často se upozorňuje na to, že Norsko sice pro svou spotřebu elektřiny využívá hlavně obnovitelné zdroje, na druhou stranu ekonomika profituje z vývozu fosilních paliv. Norsko má stále většinu svých rezerv (asi 55 procent), které byly objeveny v 60. letech minulého století, nevytěženy.

„Nová kapitola“ norské těžby spěje k soudu. Vláda čelí žalobě

Komise konstatovala, že samotné riziko klimatických změn nemá mít vliv na změnu podmínek pro těžbu a export ropy a zemního plynu. Například daňové úlevy pro těžařské firmy určuje vláda. Norská vláda by nicméně měla ve svých prognózách pracovat i se scénáři, že se ceny fosilních paliv mohou propadnout.

Norský státní fond, který investuje přebytky z norské produkce ropy a zemního plynu do akcií, dluhopisů a nemovitostí na celém světě, přesahuje hodnotou 1 bilion dolarů (22,7 bilionu korun). Vlastní podíly ve více než 9 tisících firem. V roce 2017 vyřadil ze svého portfolia například akcie energetické společnosti ČEZ, protože využívá uhlí.

Dále čtěte: