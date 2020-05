Nord Stream 2 se blíží dokončení, Poláci začínají stavbu konkurenčního plynovodu Baltic Pipe

Dlouho očekávaný projekt druhé větve ruského plynovodu Nord Stream, který umožní dodávání více plynu z Ruska do Evropy, se chýlí ke svému dokončení. Po komplikacích způsobených americkými sankcemi se mohou práce na výstavbě opět rozjet. Polsko, které je proti výstavbě Nord Streamu 2, odpovídá začátkem budování plynovodu Baltic Pipe z Norska.

Na dně Baltského moře mohou začít finální práce na dokončení plynovodu Nord Stream 2. V posledních dnech do oblasti po dlouhé cestě z Vladivostoku doplula loď Akademik Čerskij, která je schopna plynovod dokončit, uvedla agentura Reuters. Stavba se dostala do problémů po odchodu švýcarské firmy Allseas, která se stáhla kvůli americkým sankcím vůči firmám participujícím na projektu Nord Stream 2. Původní termín dokončení v půlce letošního roku se už ale zřejmě kvůli zdržení nestihne, což může negativně ovlivnit nadcházející zimní sezónu.

Poláci mezitím zahajují stavbu plynovodu Baltic Pipe, který by měl vést plyn z Norska přes Dánsko do Polska. Z toho by pak mohl být distribuován dále na Ukrajinu. Začátek výstavby oznámil polský prezident Andrzej Duda v pondělí. „Pokud mluvíme o plné diverzifikaci dodávek plynu do Polska, mluvíme i o plné nezávislosti na Rusku. Toto je milník na cestě k nezávislosti,“ uvedl Duda.

Polský prezident dokonce zmínil ambici být „jedním z garantů energetické bezpečnosti Ukrajiny“. Ukrajina se už párkrát kvůli závislosti na ruském plynu dostala do potíží, například když v roce 2009 ruský Gazprom stopl dodávky plynu na Ukrajinu kvůli údajnému dluhu. Situace byla nebezpečná i pro státy Evropské unie, které byly na dodávkách plynoucí přes Ukrajinu závislé.

Měly by evropské státy odebírat více plynu z Ruska? Ne

Ano Výsledky Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

S vybudováním Nord Streamu 2 počítá i Česká republika. Výstavbu přípojky v Krušných horách, přes kterou bude z nového plynovodu proudit plyn k nám, začala společnost Net4Gas už na podzim loňského roku. Původně však právě i Česko spolu s ostatními zeměmi z regionu záměr kritizovala z důvodu ohrožení bezpečnosti východní Evropy.

Kritici projektu Nord Stream 2 namítají, že je nežádoucí vytvářet podmínky pro možnou větší závislost států Evropské unie na plynu z Ruska. A to zejména z toho důvodu, že výstavba nové infrastruktury umožní obcházení plynovodů vedoucích přes Ukrajinu a Polsko. Tímto krokem se sníží strategická důležitost obou států a navíc přijdou o solidní zdroj peněz z poplatků.

Americké sankce byly uvaleny na firmy pracující na výstavbě plynovodu z důvodu ochrany energetické bezpečnosti evropských států. Někteří odborníci za nimi spíše vidí americké ambice dovážet do Evropy svůj plyn, čímž by mohli oslabit ruskou pozici v Evropě. Sankce stavbu nakonec nezastavily, ale pouze zdržely. V dokončení nyní už nic nebrání. Na výstavbě plynovodu se s ruským prezidentem Vladimirem Putinem naopak shodla německá kancléřka Angela Merkelová.

Zdroj: bbc.com, polandin.com, reuters.com