V předchozích sezonách se o oblékání basketbalistů v NBA staral Adidas. Jeho logo ale na dresech NBA vidět nebylo, liga si zakládala na jejich čistém vzhledu. To se však od začátku právě probíhajícího ročníku změnilo. Přišla totiž Nike, ktera si zobrazení své proslulé „fajfky“ vymohla. Firma měla v ruce pádný argument: miliardu dolarů, kterou v příštích osmi letech lize vyplatí za to, že dostane možnost basketbalisty takřka kompletně odít.

Nike si ze svého vstupu do NBA udělala velkou show. Podobu dresů u všech týmů dlouho tajila a zveřejňovala ji postupně pomocí propagačních videí či při speciálních událostech. Každý tým má minimálně tři varianty dresů, většina z nich například i zvláštní retro dresy. Velká očekávání nakonec úplně naplněna nebyla, nové dresy se od těch starých od Adidasu příliš neliší.

Větším problémem je však jejich kvalita. Během prvních pár týdnů se několik dresů během utkání roztrhlo. Situace došla tak daleko, že se Nike v prohlášení omluvila a zavázala se, že situaci bude řešit a materiál dresů zkvalitní.

Zatímco za tento problém si Nike může sama a má možnost jej řešit, tomu druhému může jen bezmocně přihlížet. Kromě dresů totiž nově vyrábí i basketbalové ponožky, když před sezonou nahradila tradičního dodavatele Stance. To se nelíbí jejich největším konkurentům, Adidasu a Under Armour. Ti totiž platí miliony dolarů některým hvězdám za to, že během utkání nosí jejich boty. A logo Nike se teď u nich ukazuje až nebezpečně blízko.

Hráči s těmi nejlukrativnějšími smlouvami už přišli s triviálním řešením: „problematické“ ponožky prostě ohrnují tak, aby logo Nike nebylo vidět. K takovému kroku sáhl například Steph Curry, který má s Under Armour smlouvu až do roku 2024, jejíž součástí je i vlastní podíl ve společnosti. Stejně se zachoval i James Harden, jemuž běží u Adidasu třináctiletá smlouva, během které si přijde na 200 milionů dolarů. Zajímavostí je, že oba byli dříve ambasadory Nike.

Basketbalista Stephen Curry zakrývá nepohodlné logo Nike ohrnutím ponožek

Nike ani vedení NBA nemají žádnou možnost, jak hráčům v takovém konání zabránit. Samotná Nike má navíc s podobnou praxí vlastní zkušenosti. Tou nejznámější je předávání zlatých medailí na olympiádě v Barceloně v roce 1992 legendárnímu Dream Teamu. Oblečení pro stupně vítězů tenkrát americkému olympijskému výboru dodával Reebok. Michael Jordan však jeho logo překryl americkou vlajkou. Ostatní hráči si pak se solidarity rozepnuli zipy u bundy tak, aby logo zakryly límce.

Ještě dál zašli někteří baseballisté. Pod dresy, které lize MLB dodává Majestic, nosí trička s logy Nike vpředu na límci. Na první pohled se tak může zdát, že skutečným výrobcem je právě Nike.

Reklama na dresu

Kromě loga nového výrobce je na dresech NBA nově i reklama, což bylo dříve naprosto nemyslitelné. Zatím se jedná pouze o malé logo (6,3×6,3 cm) v levém horním rohu dresu, podle vedení ligy navíc jde o pouhou zkoušku na pár let, už teď se ale spekuluje o tom, že se blíží doba, kdy budou mít sponzoři na dresech podobně prominentní místo jako u fotbalových dresů. Zvlášť pokud se naplní vize NBA, podle které by reklamy mohly ročně vynést kolem 150 milionů dolarů.

Sponzorské smlouvy si jednotlivé týmy domlouvají samy, musí však počítat s tím, že v rámci kolektivního přerozdělování pošlou velkou část dohodnutých peněz do společného jmění ligy. Nejlukrativnější smlouvu podepsali úřadující šampioni Golden State Warriors, kteří za tři roky dostanou od japonského prodejce Rakuten 60 milionů dolarů. Součástí dohody jsou i práva na pojmenování tréninkové haly. Los Angeles Lakers se pak dohodli s internetovým prodejcem Wish, který se specializuje na levné zboží pro široké masy, na tříleté smlouvě v hodnotě mezi 36-42 miliony.

Na dresech týmů NBA jsou od nové sezony vidět například i Harley-Davidson (v domovském Milwaukee), General Electric (Boston), Disney (Orlando) nebo Goodyear (Cleveland).

