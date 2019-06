NEO účet a Zlaté spoření

Unikátní NEO účet české banky Expobank CZ nabízí vedle investic do bitcoinů, drahých kovů a firem nově i Zlaté spoření. Jeho uživatelé si tak mohou každý měsíc do zlata střádat libovolnou částku v rozmezí 500 až 7000 korun. Své úspory si potom mohou vybrat ve formě zlatých mincí nebo slitků. Uzavření a kompletní správa Zlatého spoření probíhá v online rozhraní účtu, jednoduše a odkudkoliv, bez zbytečného papírování, třeba i z domova. Uživatelé navíc mají možnost získat odměnu za uzavření 500 korun ve zlatě.

Expobank CZ zavádí možnost spoření do zlata prostřednictvím běžného účtu jako první banka v České republice, a to díky spolupráci s Českou mincovnou. K uzavření Zlatého spoření stačí jen čtyři jednoduché kroky. Vybrat si měsíční spořicí částku od 500 do 7000 korun, délku spoření, konkrétní produkt, například cihličky nebo mince, a poté už jen potvrdit podpisem prostřednictvím SMS.

„Jakmile úspory dosáhnou určité hodnoty, klienti si je mohou vybrat v produktech, které si sami zvolili. Zlaté mince a slitky pocházejí jak z různých světově uznávaných mincoven, tak i z České mincovny. Ta zdarma zajišťuje jejich uložení ve svých trezorech,“ vysvětluje Kateřina Petko, ředitelka marketingu a komunikace a tisková mluvčí Expobank CZ.

Jednoduché a přehledné spoření pro každého

Diverzifikaci svých úspor a jejich bezpečné uložení může díky NEO účtu každý. Jeho vedení je navíc až do konce letošního roku zcela zdarma. Noví klienti Zlatého spoření, kteří si jej uzavřou alespoň na pět let s měsíční spořicí částkou minimálně 1500 korun, získají také od banky odměnu za uzavření ve zlatě v hodnotě 500 korun.

„Jsme rádi, že se nám díky NEO účtu daří nabízet klientům smysluplné online produkty pro správu jejich financí. Zejména zlato představuje jednu z nejpohodlnějších a nejstabilnějších možností, jak ochránit a zhodnotit své finance. A to přehledně a na jednom místě v internetovém bankovnictví,“ dodává Kateřina Petko z Expobank CZ.

NEO účet Zlaté spoření ( Zdroj: Expobank, Autor: Expobank )

Moderní investiční nástroje na jednom místě

NEO účet, který Expobank CZ představila koncem loňského roku, nabízí i další produkty pro správu financí. Vlastnosti běžného účtu spojuje s inovativními finančními službami, ke kterým patří například obchodování s bitcoiny. Tuto možnost zavedla dokonce jako první tradiční banka v Evropě. Nákup, prodej a veškeré údaje o aktuálním vývoji hodnoty bitcoinu v NEO účtu zajišťuje společnost WBTCB. Ve spolupráci s Českou mincovnou vedle Zlatého spoření nabízí také investice do drahých kovů, například zlatých či stříbrných mincí a medailí.

Díky crowdfundingové platformě Fundlift zase mohou klienti prostřednictvím účtu investovat do začínajících i již zavedených růstových společností z různých oborů. „Díky NEO účtu může každý jednoduše převést část svých úspor do vybraných investičních a spořicích nástrojů. Může tak nejen diverzifikovat riziko, ale také zvýšit výnosy ze svých vkladů,“ dodává Kateřina Petko. K založení NEO účtu stačí jen dva doklady totožnosti, tedy občanský průkaz a například cestovní pas nebo řidičský průkaz, a kopie výpisu z účtu vedeného na dané jméno u některé z tuzemských bank. Založení probíhá online bez nutnosti návštěvy pobočky.

Ukázka produktů - kryptoměny ( Zdroj: Expobank, Autor: Expobank )

Autorka je ředitelkou marketingu a komunikace Expobank CZ