Nemléko se vžilo jako název pro celou kategorii produktů, říká Amálie Koppová z firmy Optimistic Foods. V bývalé zmrzlinárně stáčí rostlinné nápoje

Amálie Koppová se svým přítelem Davidem Balcarem vede firmu Optimistic Foods, která se zaměřuje na výrobu ořechových alternativ mléka, ovocných limonád a ledových čajů

Po šesti letech na trhu mají roční obrat 21 milionů korun, denně expedují 4000 lahví nápojů. Jejich provozovna sídlí v Černošicích, a právě prochází rekonstrukcí

Do podzimu předloňského roku byla firma známá pod názvem Nemléko, který zlidověl. Úřady ho však vyhodnotily jako zavádějící a musel být změněn

Prodává se v lahvi, která našim babičkám připomene mládí a cesty do obchodu pro husté kravské mléko se smetanou na vršku. Tento nápoj však není bílý, ale lehce béžový, a chutná jako rozpuštěné mandle se lžičkou medu. Není to mléko, je to přímo nemléko. I když jmenovat se tak nesmí.

Značka, kterou spolu založili před šesti lety tehdy dvaadvacetiletá studentka textilního designu Amálie Koppová a o rok mladší obchoďák v zácviku David Balcar, se musela na podzim 2020 přejmenovat ze zlidovělého ‚Nemléka‘ na světácké ‚Optimistic Foods‘. Změnu vyvolalo udání z Českomoravského mlékárenského svazu, po kterém se úřady musely začít zaobírat otázkou, zda si nemléko nemůže někdo splést s výměškem kravského vemene.

Mladí podnikatelé se z omezení nehroutili, popravdě ani nebyli překvapeni, protože úřady je už dříve varovaly, že podobná situace může nastat. Tak měli v záloze připravenou celou zásobu náhradních jmen. „Nás pobavilo, že jsme někoho z mlékařů mohli takhle urazit,“ směje se Koppová. A pokud by někomu snad nestačil čitelný zápor v první slabice, přednese mu nemlékařka z Černošic několik jasných důkazů, že její nápoj nemá s potravou telat společného zhola nic.

První rozdíl tkví v tom, že se nemléko se vyrábí z mandlí. Nebo z ořechů. Těchto plodů je v nápoji sedm procent, což je dle Koppové ideální poměr, kdy tekutina naplní ústa výraznou chutí a zároveň se stále ještě dobře pije i z lahve. Princip výroby se stejný, jako když si lidé vyrábí rostlinné mléko doma – mandle se namočí do vody, rozemelou a přefiltrují. Potom k nim Balcar s Koppovou přidají ještě ovocný cukr, přesněji řečeno datlový sirup. Jako když si vyráběli veganskou alternativu k mléku sami doma.

Když nemoc udeří, rodina pomůže

Jen ho teď dělají v mnohem větším objemu – provozovnou, která se nachází v bývalé výrobně zmrzliny, denně proteče asi 4000 lahví rostlinných nápojů a fermentovaných limonád. To mladým nadšencům do rostlinné stravy přináší obrat ve výši 21 milionů korun ročně. Nejvyšší čas na modernizaci podniku. Právě teď v černošické továrně totiž buší do podlahy řemeslníci, kteří starou nepoužívanou fabriku mění v moderní nemlékárnu.

„Původně, když jsme se sem přistěhovali, tak to byla zmrzlinárna, takže tu po nich zbyla spousta vybavení, které jsme částečně využili. Ten objekt je velký, takže jsme spíš měli problém ho zaplnit než naopak. Teď už se to ale docela otočilo, takže právě nějaké vybavení, co zbylo z minulé éry, ale už není potřebné, se musí deinstalovat. A jsou to poměrně veliké stroje,“ vypráví Koppová.

Do toho několik zaměstnanců skolily nemoci, jak na ně útočí viry a protivný venkovní chlad. Střídavě odcházejí na neschopenky a občas nemá kdo pracovat, a tak se stroje musí chopit ten nejpovolanější. Ve výrobně za normálního stavu devítičlennému, teď ovšem značně prořídlému, týmu pomáhá samotný zakladatel firmy David Balcar. Ve chvíli, kdy s Amálií mluvíme, mu asistuje i její maminka.

Nechceme prodávat ochucenou vodu

S nadsázkou se dá říct, že byznys se takto vrací tam, kde začal, tedy domů. Koppová se živočišným produktům vyhýbá už skoro deset let. „S Davidem nám oběma přijde v dnešní době už zbytečné jíst živočišné produkty,“ komentuje své rozhodnutí. Dost podstatnou část z tohoto období si pár kupoval krabicová rostlinná mléka z obchodu, která obsahují, pro srovnání, dvě procenta mandlí. Zbytek příchuti tvoří chemická aromata a dochucovadla. Člověk má pak pocit, že náhražky mléka, které si mixuje z ovesných vloček a oříšků, jsou hutnější a poctivější.

Jakkoli Koppovou těší, že veganské nápoje lze koupit v každém supermarketu, a navíc z i plodin náročnějších na zpracování, jako je sója či rýže, stěžuje si podnikatelka, že za cenu v rozmezí čtyřiceti a sedmdesáti korun zákazník dostane tekutinu, která připomíná ochucenou vodu. Tím se dostává k nejcitelnější odlišnosti mezi mlékem a nemlékem – 750 mililitrů jejího produktu vyjde při koupi přímo od výrobce na 89 korun. To je jedna z mála nevýhod rostlinných kravského produktu.

Mezi benefity by se naopak mohla kromě běžně propagovaných přínosů veganství zařadit pravděpodobná snazší stravitelnost rostlinného mléka, kterou na sobě pozoruje podstatná část (především) zákaznic značky Optimistic. A taky možnost si vychutnat alternativu k mléku v případě intolerance na laktózu či kasein.

Domácí produkt

Firma však od začátků, které probíhaly trochu punkově na festivalu rostlinného jídla Veggie Náplavka, cílila hlavně na vegany. Před šesti lety totiž nikdo kromě nich a alergiků alternativy mléka příliš neznal ani nevyhledával. „Tehdy nám právě pomohl název,“ vypráví Amálie. „Nemléko bylo všeříkající. Mám pocit, že teď se to slovo používá obecně pro celou kategorii. Jsem ráda, že se to takhle zažilo a že jsme ten název poslali dál,“ dodává. Prodej vlastních výrobků pro ni ze začátku byl spíše uměleckým projektem, zatímco David už si maloval podnikatelskou budoucnost – ve škole totiž zůstávat nechtěl.

U stánku mandlové nemléko návštěvníkům zachutnalo tolik, že se objevili první prodejci a firma začala pozvolna růst. Ze začátku všechno obstarávali jen David s Amálií, ale brzy museli začít nabírat další zaměstnance. Základy firmy ale i tak stále stojí na bedrech dvou nadšenců. „Každou chvíli se nás někdo ptá, jak to děláme, že jsme pořád spolu. My jsme to ale v podstatě začali dělat kvůli tomu, abychom mohli být spolu, protože jsme nechtěli chodit do práce zvlášť a vidět se jen po večerech,“ vypráví podnikatelka.

Bez vás to nedáme

To, že celý byznys stojí a padá na zakladatelské dvojici, se ukázalo, když se pár rozhodl vyrazit na několikatýdenní dovolenou. Už dříve nemlékaři nechávali čím dál víc kompetencí novým zaměstnancům, což se nakonec ukázalo jako ne zrovna zdařilý nápad. „Není úplně možné všechno na někoho předat a nekontrolovat to. Kolegy máme všechny skvělé a samostatné, o tom to není. Ale tehdy se ještě technologie nemohla obejít bez toho, aby se neustále inovovala a řešila dál,“ vysvětluje Koppová. Práce pro Optimistic Foods nespočívá jen v mačkání tlačítek, a to ani na nejnižších pozicích. Technologii je stále třeba vylepšovat a řešit, aby fungovala. Zaměstnanci ji musí perfektně ovládat, a proto ve firmě většina z nich pracuje dlouho.

S několika se však Koppová musela rozloučit těsně před první vlnou pandemie – stejně by to tak dopadlo, přiznává. A to není zdaleka jediná změna, která se u nemlékařů v poslední době udála. Do jejich portfolia po první covidové vlně přibyly fermentované ovocné limonády Bacilli a dva roky před nimi ledové čaje Yestea. Limonády mají svěží letní chuť a jsou bez přidaného cukru. Jedna z nich vzniká z kombuchy, ty ostatní se fermentují laktobacily podobně jako jogurt. Nakonec se pasterují, aby byly co nejstabilnější. „Nápad s čajem přišel od jednoho z našich prodejců, protože máme provozovnu na stáčení nápojů a potřebovali jsme naše nové pokročilejší technologie něčím vytížit,“ říká Koppová. Zároveň tohle rozšíření portfolia otevřelo Optimistic Foods dveře do restaurací a kaváren, kam se nemléko tolik nehodí. Do kávy se totiž šlehá špatně a sklenici mléka jste si v cukrárně naposledy objednali kdy?

Na zdraví

Labužníci si však mohou dopřát ještě živé Bacily v podobě ovocných shotů – to jsou panáky nepasterované bakteriální kultury s čersrvou šťávou z ovoce či zázvoru. Právě ony se v zimní sezoně těší u firmy největší oblibě. Ale jindy mají zákazníci Davida a Amálie jiného favorita, a sice rostlinné jogurty, jež momentálně nejsou na trhu. Jejich výrobci je totiž ze skleněných kalíšků přebalují do plastových kelímků. Jednak aby je mohli zlevnit (asi o deset korun za kus) a jednak kvůli ekologii. Podnik totiž bojuje s tím, že není v jeho silách svážet zálohované lahve a vymývat je, mimo jiné, jelikož mnohá prodejní místa je odmítají vybírat a skladovat. A jednosměrné sklenice nejsou ani zdaleka tak ekologické, jak se zdá. Plast je v tomto případě dle Koppové udržitelnější volbou.

A právě v něm by se měly na jaře na pulty vrátit jogurty. Vedle nich se pak objeví ještě probiotické drinky – veganské jogurtové pití. Kromě toho se mezi nové optimistické produkty zařadí limonády s maté a kávová kombucha. Do léta chtějí v Černošicích začít stáčet ještě alkoholický ovocný cider. Pokud to stihnou. „Chceme hlavně, aby produkty byly stabilní a kvalitní a lidé z nich měli radost. Abychom všechny potěšili,“ uzavírá Amálie Koppová.