Němci řeší, kam s odpadovými kaly. Zvažovali i bývalé uranové doly v Česku

Německé samosprávy dosud ukládaly čistírenské kaly v areálech čistíren odpadních vod. Mnoho z nich, například čistírna Winterhausen u Würzburgu, už ale má kapacitu zaplněnou. Vedoucí závodu Martin Michel si stěžuje, že nyní neví, co si má se směsí pevných látek a vody počít. Otevřené jámy na kal už jsou plné.

„Likvidace je velmi obtížná,“ zdůraznil Michel pro agenturu DPA. Od roku 2017 platí v Německu přísnější zákon, který znemožňuje kaly vyvážet na pole jako hnojivo. Mohou kontaminovat povrchovou i podzemní vodu.

„Před čtyřmi lety jsme za likvidaci tuny kalu zaplatili 60 eur (1550 korun) za tunu, nyní to je 170 eur (4390 korun),“ postěžoval si.

Proto zazněl i nápad při setkání zástupců tohoto sektoru v bavorském Würzburgu exportovat tento nevábný druh odpadu do České republiky. Konkrétně do bývalých uranových dolů. Ročně se totiž v Německu nahromadí 1,7 milionu tun odpadových kalů. Likvidace formou uložení do půdy nebo na pole se za posledních deset let snížilo na polovinu, spalovaní se zvýšilo o pětinu.

Export do zahraničí nakonec zástupci Německé asociace pro vodní hospodářství a odpadní vody a opady (DWA) zavrhli jako drahé a nesystémové řešení. „Pokud se zákony v ČR změní, nebo partneři nebudou fungovat řádně, odpad by se nám mohl vrátit,“ připustil Michel.

Toxický byznys: nelegální obchod s odpadem kvete, úřady nevidí důvod k panice

V současné době kal čistírna z Winterhausenu spaluje v cementárně nebo v uhelných elektrárnách, což je prozatímní řešení, které má do několika let skončit. Existují také speciální kotelny, jež spalují pouze odpadní kaly (případně s biomasou), těch je ale na německém území pouze omezené množství. Jednou z cest je také co největší snižování podílu vody v kalech, protože čistírny platí za likvidaci podle hmotnosti.

S likvidací odpadních kalů se potýkají i české obce. Některé je nelegálně skladují na polích nebo v jímkách za vesnicemi. To je i případ Uherčic na Břeclavsku, který prošetřuje Česká inspekce životního prostředí. Obci hrozí až milionová pokuta. Občané se obávají kontaminace studní. V roce 2018 zaplatily firmy na pokutách za poškozování životního prostředí sto milionů korun, nejčastěji kvůli nezákonnému nakládání s odpady.

