Nejvíce zemí na světě může bez zařizování víz navštívit držitel německého pasu. Podle aktuálního vydání Henley Passport Index se Německo drží na špici pátým rokem v řadě. Špatně se nevedou ani držitelé pasů České republiky. S německým pasem se člověk podívá bezvízově do 177 zemí světa, s českým do 170 zemí. Nejhůře jsou na tom občané Afghánistánu. Volný vstup mají jen do 24 zemí světa.