Drážní gigant se pere i o silnice. Zákazníky Deutsche Bahn vozí elektrotaxíky

Obchodní model přepravy klientů po železnici může být v následujících letech ohrožen nástupem autonomních a elektrických vozidel. Německé dráhy Deutsche Bahn (DB) reagují na další hráče v sektoru osobní přepravy a chtějí se připravit na nástup autonomní a bezemisní dopravy ve městech a městských aglomeracích.

Státní firma, jež zaměstnává přes 300 tisíc lidí, oznámila, že v oblasti Hamburku zahájila pilotní projekt, který zákazníky odveze od jejich domů elektromobilem na zastávky hromadné dopravy. Převoz zajišťuje její dceřiná firma ioki, plně elektrické taxíky dodává britská firma LEVC.

Reaguje mimo jiné na ambice alternativní taxislužby Uber, která oznámila, že v New Yorku její službu využívá už více lidí než tradiční žluté taxíky. Do budoucna hodlá Uber ovládnout sektor městské přepravy s návazností na autobusy i železnici. Manažeři německých železnic berou v úvahu také plány koncernu Volkswagen. Jeho dceřiná společnost Moia vyhlásila cíl do roku 2025 dominovat v dopravě autonomních minibusů po městech.

Mnohé firmy podnikající v oblasti osobní přepravy si chtějí pojistit zákazníka tím, že mu poskytnou přepravu po celou dobu jeho trasy, tedy od domu až po adresu jeho pracoviště nebo hotelu. Deutsche Bahn nechce zůstat stranou . V hamburských čtvrtích Lurup a Osdorf je možné si od 18. července objednat přes mobilní aplikaci plně elektrické taxi firmy ioki, jež klienty zaveze na zastávku za ceny jízdenky místní hromadné dopravy.

Nová služba Deutsche Bahn se má brzy rozšířit i do dalších měst, slíbil šéf firmy pro osobní přepravu Berthold Huber. Poptávka je vysoká i mimo Německo, firma jedná například o spolupráci v britském městě Liverpool.

Do elektromobilu se vejde až šest zákazníků, pojme i vozíčkáře nebo dětský kočárek. „Našim cílem je zvýšení mobility, ale i snížení provozu na silnicích. Chceme, aby byla veřejná doprava stejně komfortní jako individuální přeprava,“ zdůraznil Huber. Služba má firmě přinést další zákazníky.

Bez podobných iniciativ na principu sdílení přepravy hrozí v budoucnu v městech dopravní kolaps, varoval berlínský dopravní expert Andreas Knie: „Musíme se zabývat tím, jak bude v budoucnu doprava vypadat.“

DB chtějí zlepšovat i tradiční železniční služby. Mezi největšími městy v Německu plánují dráhy posílit četnost vlaků v půlhodinových intervalech, aby sloužily jako svého druhu „celoněmecké metro“.

V poslední době slaví německé dráhy úspěch na vysokorychlostní trati mezi Mnichovem s Berlínem. Vzdálenost 600 kilometrů vlak urazí za 4 hodiny.

