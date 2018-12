Nebezpečné dárky, které usnadní zlodějům vniknout do bytu

Období mezi Vánoci a příchodem Nového roku je spojeno nejen s dárky, ale také s dovolenými a opuštěním bytu nebo domu opuštěný. Toho mohou využít zloději. V posledních letech jim přitom notně pomáhají i nové technologie, které si mnoho lidí pořizuje do svých domovů.

Popularita internetu věcí, kdy si můžete dálkově přes mobilní aplikaci ovládat žárovky, bezpečnostní kamery nebo termostaty v místě vašeho bydliště, stoupá. V roce 2020 by se celosvětově mělo podle firmy Gartner používat přes dvacet miliard chytrých produktů.

Přitom už byly zdokumentovány případy, jak jsou takové přístroje ohledně bezpečnosti dat „děravé“, a neoprávnění uživatelé se mohou přes ně dostat k dalším citlivým údajům. Nová studie informačních odborníků z americké univerzity The College of William & Mary ve Virginii upozorňuje, že i zdánlivě nenápadná zařízení, jako jsou chytré žárovky nebo termostaty, mohou být vstupní branou nechtěných návštěvníků do vašeho soukromí.

Mnoho takových zařízení je ovládáno například přes aplikaci chytrého termostatu Google Nest nebo Samsung SmartThings. Změna nastavení jednoho zařízení ovlivní i ostatní.

Chytrý malware z Moskvy: virus Triton měl likvidovat elektrárny

Pokud si naprogramujete žárovky, aby se zapnuly, když přijedete domů, rovněž ostatní zařízení mohou dělat něco jiného, když jste doma, než když jste pryč. Při vašem příchodu domů se také deaktivuje poplašný systém. Hacker se tak teoreticky přes přístup k chytré žárovce může dostat i k ovládání poplašného zařízení, které deaktivuje.

„Když si koupíte chytrou elektrickou zástrčku nebo žárovku, nemyslíte si, že to bude mít vliv na vaše bezpečnostní kamery nebo poplašný systém,“ řekl pro Quartz Kaushal Kafle, který je vedoucím studie z The College of William & Mary. „Pokud je připojíte k domácí platformě pro ovládání chytrého domu, umožní jim to vzájemně komunikovat,“ varoval.

Na chabé bezpečnostní zabezpečení chytrých domácích zařízení upozornili i vědci z izraelské Ben Gurionovy univerzity. Analyzovali 16 domácích zařízení, například inteligentní kamery nebo domovní zvonek, kterým můžete otevřít dveře.

„Protože jsou tato zařízení vyráběna ve velkých sériích, můžete si koupit určitou kameru a zjistit její slabiny. A pak ji použít proti osobám, které ji vlastní,“ vysvětlil vedoucí studie Omer Shwartz. Mnoho zařízení má přístupové heslo 1234, u složitějších zařízení trvalo hacknutí maximálně dva dny. Hacker může získat i heslo do vaší bezdrátové sítě a sledovat, co děláte na internetu.

Obecně se dá říci, že je lepší kupovat zařízení od zavedených výrobců, kteří se snaží bezpečnostní nedostatky opravovat a programy aktualizovat, doporučují Kafle i Shwartz.

