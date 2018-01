Na Západ. Arca Capital chce švýcarské peníze

Finančníci z Arca Capital začínají spolupracovat s lichtenštejnskou investiční společností Scarabaeus Wealth Management, která nabízí své fondy hlavně švýcarským investorům. Arca chce spolu se Scarabaeem nabízet západním investorům vlastní fondy soustředěné pod hlavičkou investiční společnosti Redside.

Velič a spol. se přitom dosud potýkají s nedůvěrou svých zahraničních partnerů z Lichtenštejnska, Švýcarska, Rakouska a dalších západních zemí, pro které je všechno za bývalou železnou oponou „orient“.

Rastislav Velič

„Věříme, že spolupráce bude probíhat a bude plodnější. Zrovna včera byl u nás jeden ze zástupců společnosti,“ dodává Velič. Západním investorům chtějí nabídnout roční výnos zhruba 5,5 procenta. V západní Evropě se přitom výnosy podobných fondů pohybují pouze kolem jednoho procenta.

Redside pod vedením Rudolfa Vřešťála v současnosti spravuje aktiva v celkové výši 412 milionů eur. Patří do ní například fond Nova Green Energy (75 milionů eur), který investuje do „zelené“ energie. Největší je Nova Real Estate (224 milionů eur), v němž jsou převážně komerční nemovitosti z Česka, či Nova Hotels (69 milionů eur), který se soustředí na hotelové a rezidenční projekty.

Miliardářovo odcházení. Krúpa se vzdal dominantní pozice v Arca Capital

V současnost otevírají nový fond Arca Opportunity CEE Equity Fund, který se zaměřuje na investice do středoevropských firem kotovaných na burze. Do portfolia tohoto aktivně spravovaného fondu by mohla přibýt například tuzemská Kofola. Minimální výše investice do těchto fondů kvalifikovaných investorů je milion korun.

Do budoucna chtějí Arca i Redside ve svých fondech spravovat aktiva ve výši desítek miliard korun. „Naší ambicí je mít v našich fondech jednu miliardu eur a více,“ říká Velič. Kromě Švýcarska chtějí prodávat fondy také v Rakousku, kde loni Arca Capital koupila finanční ústav Wiener Privatbank a s ním převzala i aktiva ve výši 1,2 miliardy eur. „Chceme udělat pro západní privátní a institucionální investory fond, který by pokrýval země bývalého Rakouska-Uherska,“ dodává Velič.

Arca Capital je investiční skupina, kterou ovládají Pavol Krúpa (30 procent), Rastislav Velič (30 procent), Peter Krištofovič (30 procent) a Heinrich Kiš (10 procent). Arca loni kromě banky vstoupila do několika pracovních agentur, na trh zaměstnaneckých benefitů (elektronická stravenka Gusto Karta) či koupila palác Bellevue na pražském Smetanově nábřeží. Na Slovensku letos v dubnu chystá otevřít automobilový závod na výlisky u Topoĺčan. V automobilce se chystá vyrábět i z různých odpadů.

Arca plánuje také vstup do polikliniky či lázní. Do konce letošního roku chce stihnout otevřít v Praze pobočku Wiener Privatbank.

