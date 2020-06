Muskova raketa předčila i raketoplány. Astronauti se během celého startu smáli a povídali si

Američtí astronauti Bob Behnken a Doug Hurley, kteří se o uplynulém víkendu vydali v rámci historického letu vstříc Mezinárodní vesmírné stanici (ISS), si pochvalují komfort, jakého se jim na palubě plavidla Crew Dragon dostalo. Ve srovnání s dříve užívanými raketoplány podle nich probíhala úvodní část mise přeci jen o něco hladčeji.

Od chvíle, kdy americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) přestal užívat oblíbené raketoplány, uplyne letos v červenci dlouhých devět let. Za tu dobu se změnilo mnohé, některé věci nicméně zůstaly při starém. A platí to i o Bobu Behnkenovi a Doughu Hurleym, tedy obou mužích, kterým NASA ve spolupráci se společností SpaceX miliardáře Elona Muska umožnila zásluhou víkendového startu zapsat se již navždy velmi tučným písmem do dějin kosmonautiky.

Jak Behnken, tak Hurley mají právě s vyřazenými raketoplány velmi bohaté zkušenosti. V minulosti se díky nim každý do vesmíru podíval hned dvakrát, takže rozhodně mohou porovnávat.

„Jízda (na palubě Crew Dragon, které do kosmu vynesla raketa Falcon 9) byla o něco hladší než naše raketoplánová zkušenost. Raketoplán byl trochu drsnější, alespoň na začátku,“ sdělil televizi CNBC Behnken v rozhovoru přímo z Mezinárodní vesmírné stanice, s níž se plavidlo úspěšně spojilo během nedělního odpoledne.

„Naše zkušenost na palubě Dragonu byla opravdu vzrušující. Vím, že během celého letu vzhůru jsme se smáli a povídali si, takže to pro nás byla zábava,“ prozradil dále.

Musk potřeboval vědět o všem, co se kde šustlo

Sobotní start rakety Falcon 9 byl dlouho připravovaným projektem, který de facto zbavil Američany závislosti na ruském Sojuzu, pomocí nějž byli jeho astronauti dopravováni do vesmíru posledních devět let. Oba muži se na realizaci celého projektu významnou měrou podíleli, přičemž samotnou spolupráci se soukromou společností SpaceX hodnotí více než pozitivně. Byla prý „poměrně rozsáhlá“ a její šéf Elon Musk byl „do celého vývojového procesu relativně dost zapojen“.

„Spousta témat, o nichž jsme diskutovali, byla předávána vedení organizace, a on sám udělil konečný souhlas k mnoha věcem, které jsme se snažili vyvinout,“ řekl chvályhodně na Muskovu adresu Behnken.

Poselství pro rozvrácenou Ameriku

Během rozhovoru se devětačtyřicetiletý astronaut pozastavil rovněž nad událostmi, které v posledních dnech rozvášnily jeho spoluobčany natolik, že řada velkých měst byla v reakci na rostoucí násilí nucena vyhlásit noční zákaz vycházení a přivolat na pomoc ozbrojené složky. Řeč je pochopitelně o masivních protestech na podporu zavražděného Afroameričana George Floyda, jenž zemřel krátce po svém zatčení minulý týden v důsledku nepřiměřeně brutálního zákroku zasahujícího policisty Dereka Chauvina.

„Pocit přehledu je něco, co astronauti obvykle zažijí, když se poprvé vydají do vesmíru a podívají se na planetu Zemi a uvědomí si, že při pohledu seshora žádné hranice neexistují. Zjistíte, že je to jedna planeta se sdílenou atmosférou. Díky této perspektivě zjistíme, že některým věcem, jako jsou pandemie nebo výzvy stojící před naším národem nebo rovnou celým světem, čelíme všichni společně. Na Mezinárodní vesmírnou stanici jsme se dostali díky spolupráci s našimi mezinárodními partnery, s našimi obchodními partnery. Takže doufám, že můžeme posloužit jako inspirace a jako příklad toho, jak by to mělo na celém světě fungovat,“ dodal Behnken.