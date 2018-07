Metrostav dokončuje zvedací most v Gdaňsku sám. Jeho polští partneři odpadli

Zakázku na výstavbu mostu na polský ostrov Sobieszewo vyhrál Metrostav už loni. Jeho dva partneři v konsorciu se však dostali do problémů. „Firma Vistal je nyní v úpadku a Vistal Infrastructure sice v projektu zůstává, ale není v dobré kondici, takže stavbu v podstatě táhneme sami,“ řekl webu Euro.cz mluvčí Metrostavu Martin Patřičný.

Hodnota zakázky od města Gdaňsk je 59 milionů zlotých (354 milionů korun). Nový most překlene řeku Martwa Wisła a zajistí spojení mezi Sobieszewským ostrovem a pevninou. Vodní cesta se zároveň otevře mezinárodní přepravě. Od roku 1973 totiž na ostrov vedl jen pontonový most. Nový most bude dlouhý 173 metrů a zvedne se za 150 vteřin. Sloužit by měl začít na konci září.

Realizace zahrnuje i výstavbu řídicího centra mostu na pravém břehu, stavbu návazných silnic o délce 900 metrů, rekonstrukci křižovatek či budování chodníků a cyklostezek.

Šéf Metrostavu Bělohlav: V Česku není do čeho píchnout

Metrostav se soustředí na zahraniční zakázky, které generují už čtyřicet procent jeho obratu. Zisky ze zahraničí sanují nevýnosné české a slovenské projekty, přestože i domácí trh roste. V zahraničí získal Metrostav podle Patřičného v poslední době několik zakázek, jejichž hodnota se pohybuje „v řádech vyšších stamilionů“.

Jedná se o depo metra a podzemní lanovku v Istanbulu, rekonstrukci dvou mostů na dálnici A1 v Německu, tunel Dyrafjordur na Islandu a silniční úsek zahrnující dva tunely a most přes fjord Astfjorden v Norsku.

Stavební a developerské skupině Metrostav, kterou tvoří 55 firem, loni klesl čistý zisk o 46 procent na 177,6 milionu korun. Tržby skupiny se zvýšily o 12,5 procenta na 31,2 miliardy korun.

Čtěte také: