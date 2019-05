Metnarova zpátečka: nákup izraelských radarů MADR se opět odkládá

„K podpisu smlouvy by mělo dojít ve druhé polovině roku,“ potvrzuje další zpoždění Aleš Opata, náčelník generálního štábu. Odsouvání je o to podivnější, že předminulý ministr obrany Martin Stropnický (ANO) oznámil nákup izraelských technologií už v prosinci 2016.

A těžkou výzvou byl obchod nejen pro Stropnického a jeho náměstka pro vyzbrojování Daniela Koštovala, ale očividně i pro současné vedení resortu v čele s Lubomírem Metnarem (za ANO). Když totiž loni v červnu na obranu nastupoval, měl jiné plány. „Možná to nebude ani v řádu měsíců, stoprocentně to bude letos (tedy v roce 2018, pozn. red.),” odpověděl tehdy týdeníku Euro na dotaz, kdy podepíše strategickou zakázku.

Ještě loni v červnu říkal, že komplikací není ani to, že výběr nových mobilních radarů vyšetřuje Vojenská policie. V prosinci ale razantně otočil. Kontrakt zrušil a rozhodl, že s Izraelem a jeho státním podnikem Elta Systems vyjedná pořízení technologie MADR přímo. „Dosavadní mnohaměsíční průběh zakázky provázely opakující se spekulace a pochybnosti. Ty nevyvrátila ani mnou zřízená nezávislá komise,“ prohlásil tehdy ministr.

A i když chtěl mít smlouvu hotovou do letošního června, zjevně se mu to nepodařilo. Tím jen stoupá nervozita armády, která nutně potřebuje nové radary už příští rok. To musí odejít dnes používané a extrémně zastaralé technologie do šrotu.

