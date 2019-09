Lepší než doopravdy: Česko zaujalo přední místo v byznysu s „chytrou“ virtuální realitou

V takto špinavém bytě by se obyčejný člověk necítil dobře. A člověk trpící obsedantně kompulzivní poruchou, který má obavy z nečistoty, v tu chvíli zažívá něco nepředstavitelného. Unikátní český projekt v pražském Národním ústavu duševního zdraví jim ten zážitek zprostředkuje, aniž to musejí zažít doopravdy. První pacienti díky virtuální realitě procházejí takzvanou expoziční terapií, která jim má pomoci překonat úzkosti. Je to jeden z projektů, který řadí Česko do světové špičky v oboru.

Není příliš oborů, zejména ne v technické oblasti, v nichž by Česko patřilo mezi světovou extratřídu. U virtuální reality nám ovšem vlak nejen neujel, ale dokonce jsme naskočili do jednoho z prvních vagonů.

„Jsme nesmírně silní díky tomu, že z Prahy pochází nejlepší VR hra na světě (Beat Saber), že se v Praze vyvíjejí unikátní VR brýle (VRgineers), že české a slovenské týmy pracují na nejkomplexnější anatomii lidského těla pro výuku mediků a studentů středních škol. Pokračovat bych mohl dál a dál. Ve světě se mluví o tom, že Češi mají velmi dobré technické univerzity a spoustu dobrých vývojářů,“ popisuje Martin Kotek, prezident Asociace virtuální a rozšířené reality.

Podobně Česko, potažmo Slovensko, vidí i ostatní odborníci. „Jsme považováni za Mekku virtuální reality,“ podtrhuje Milan Mitošinka, ředitel divize mobility společnosti Cleverlance, která se na projektech virtuální reality (VR) podílí.

A teď už k jednotlivým projektům, kterými Česko doma i ve světě dokazuje, že VR neznamená jen pornografii a hry, byť je třeba přiznat, že tyto disciplíny obor táhnou a přinášejí do něj peníze a inovace.

Celý text najdete v aktuálním vydání týdeníku Euro, které vychází 9. září. V elektronické podobě ke stažení v App Store a na www.alza.cz/euro.